Nancy, Blois, Quimper et Évreux en demi-finales de la Leaders Cup Pro B

PRO B

Crédit photo : Alexandre Sanson

Surpris par Tours à domicile, Nancy s'est repris en Leaders Cup Pro B avec une victoire autoritaire contre l'Elan Chalon (93-75). Une nouvelle fois, le SLUC s'est appuyé sur Caleb Walker (25 points à 10/13 aux tirs, 9 rebonds et 4 passes décisives pour 33 d'évaluation en 30 minutes), mais aussi sur Josh Ajayi (18 points à 8/12 et 8 rebonds pour 24 d'évaluation en 29 minutes) et Stéphane Gombauld (15 points à 5/6, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 24 d'évaluation en 27 minutes).

L'ADA Blois s'est également imposé sans frayeur contre Saint-Quentin, en dominant chaque quart-temps. Anthony Racine (18 points à 6/8, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 21 d'évaluation en 18 minutes) a été un vrai facteur X en sortie de banc.

Les rencontres ont été nettement plus serrées entre Aix-Maurienne et Quimper et Vichy et Evreux. Le Béliers l'ont emporté en Savoie sur un panier de Quentin Ruel (17 points en 24 minutes) à 2 seconde de la fin. Comme samedi en championnat, ils ont remonté un déficit pour battre l'AMSB. Enfin, après sa belle victoire à Antibes, Evreux a confirmé avec un succès à Vichy.

Le dernier carré de la #LeadersCupPROB est connu !



RDV le 7 décembre pour les 1/2 finale pic.twitter.com/hPDmaFE4mq — LNB (@LNBofficiel) October 26, 2021

Le programme des quarts de finale de Leaders Cup :