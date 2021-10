Nancy et Aix/Maurienne poursuivent leur sans-faute, Tours surprend Blois

LEADERS CUP PROB

Au Palais des Sports Gentilly de Nancy, l'Élan Chalon a sombré dans les très grandes largeurs (93-54). Il suffit simplement de lire le pourcentage aux tirs des deux équipes pour voir le différentiel. Pendant que les Lorrains affichaient une adresse remarquabale (57,8%), les Bourguignons, eux, ont été très maladroits (28,8%). Sans oublier une bataille aux rebonds largement gagnée par les hommes de Sylvain Lautié (45 à 29). Tout s'est joué en 2nde mi-temps. Car si l'écart était encore à la portée de l'Élan à la pause (37-28), les coéquipiers d'Antoine Eito ont encaissé 56 points par la suite. Caleb Walker et Stéphane Gombauld, leaders offensifs du SLUC depuis le début de saison, ont une fois encore récidivé avec respectivement 19 et 16 points. Josh Ajayi, transfuge de Nantes, a été quasi parfait (18 points à 8/9 aux tirs et 6 rebonds), pendant que Mérédis Houmounou a noirci les cases avec un presque triple double (12 points, 10 rebonds, 7 passes décisives, 29 d'évaluation). Pour Chalon, leader financier de la Pro B et de loin, les défaites s'enchaînent après les revers contre Vichy en Coupe de France et déjà contre Nancy, à l'aller, il y a dix jours. L'Élan est quasiment éliminé de la Leaders Cup, tandis que Nancy a réalisé un 4/4.

Diminuée, Vichy gifle le BBD

Boulazac, autre relégué, a lui aussi coulé et se retrouve d'ores et déjà éliminé. Après s'être incliné de 23 points sur le parquet de Saint-Chamond, le BBD a été défait de... 23 points face à Vichy (58-81). Comme l'Elan, Boulazac était dans le coup à la pause, en étant mené de deux petits points. Avant de littéralement chavirer dans le 3e acte, encaissant un 28-9 rédhibitoire. Privée de Corey Fisher et Charles-Henri Bronchard, la JA Vichy a pu compter sur un excellent Samir Gbetkom en sortie de banc (24 points à 50% aux tirs, 8 rebonds, 3 passes décisives, 25 d'évaluation) et un Thomas Ceci-Diop efficace (15 points dont 3/3 à 3 points, 5 rebonds, 20 d'évaluation). Avec 36,4% d'adresse aux tirs, 20 balles égarées et 9 rebonds de moins que son adversaire du soir, le BBD ne pouvait pas espérer mieux et ne se rassure pas à l'aube du championnat.

Quimper est toujours en vie pour se qualifier en 1/4 de finale. Face à une équipe rouennaise toujours autant décimée (absences d'Adamovic, d'Emelogu) et perdant même un de ses leaders offensifs, Benoit Injaï, après 2 minutes de jeu (genou), les Bretons ont été sans pitié en s'imposant 91-66. La blessure de l'arrière rouennais a aussi entraîné la chute du RMB, qui a encaissé un 14-0 les 5 minutes suivantes (2-8, 2e , 16-8, 7e). Les Béliers ont enfoncé le clou après le repos avec un 24-10 d'inscrit. Malgré les efforts d'Isaiah Philmore (23 points en 39 minutes), la fatigue a eu raison des visiteurs égarant 18 ballons (pour 2 interceptions). Le collectif de Laurent Foirest s'est lui appuyé sur 7 joueurs entre 8 et 13 points.

Batemon, Washington : les meneurs US cartonnent

Déjà qualifiée avant son dernier match, l'ADA Blois s'est faite surprendre sur son parquet par Tours (70-80), privé de Ralph Temgoua (retour de blessure) et Ahmed Doumbia (contracture). Le promu a démarré le match au quart de tour (2-15, 5e) et a mené quasiment totue la partie malgré le rapproché blésois à la mi-temps (39-43) et un premier et unique avantage dans le 3e quart-temps (46-45, 23e). Derrière Tours a infligé un 19-4 sous l'impulsion, notamment, de James Batemon inarrêtable en 2e mi-temps. Le meneur américain a terminé la rencontre avec 28 points et 7 passes décisives pour 29 d'évaluation. À Blois, les leaders n'ont pas répondu présent entre l'absence de Paul Rigot, les 4 points de Tyren Johnson ou le zéro pointé de Laurence Ekperigin.

Aix/Maurienne s'est imposée une seconde fois face à Saint-Vallier et possède désormais un bilan de 3/3 avant un ultime match de poule à domicile contre Antibes. Dans la Drôme, les Aixois ont démarré fort avec un 0-12 d'entrée de jeu (13-25 en 10 minutes) et terminé fort (8-14). Une fois de plus, le meneur américain Eric Washington a réalisé un joli chantier avec 20 points à 50% aux tirs (dont 4/5 de loin), 4 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions. Le SVBD est passé à côté de son match. Entre maladresse extérieure (4/17 soit 23,5%), manque d'agressivité aux rebonds (29 à 41) et pertes de balles à foison (20), il était impossible pour les hommes de Philippe Namyst de l'emporter. Malgré les 17 points en 26 minutes d'Akeem Williams face à son ancienne équipe.

Enfin pour terminer, Saint-Quentin l'a emporté à Denain en menant au score tout le long de la partie. Les Picards se donnent une chance supplémentaire de croire à une qualification pour la suite de la compétition. Les Nordistes, privés de Martins Igbanu pour raison personnelle et venant tout juste de se séparer de James Washington, ont été dominés dans la bataille du rebond (45 à 37). Surtout le SQBB a capté 19 rebonds offensifs ! La paire Pfister-Gaudoux s'est montrée particulièrement saignante avec 23 rebonds captés à eux deux dont 11 offensifs. Ce dernier a en plus ajouté 15 points, le tout en 22 minutes de jeu. Jhornan Zamora, auteur de 16 points, 4 rebonds, 4 passes décisives s'est montré adroit et a inscrit plus de paniers à 3 points (4 au total) que l'équipe de Denain (3/16).

