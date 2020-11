Nancy prend sa revanche sur Blois et passe en demi-finale

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

Vainqueur du SLUC Nancy lors de son dernier match de championnat, l'ADA Blois n'a pas confirmé contre ce même adversaire à domicile en quart de finale de la Leaders Cup Pro B. Avec toujours plus de 25 points encaissés par quart-temps, les Blésois ont perdu dans les grandes largeurs (86-107).

Après un 11-0 encaissé dans le premier quart-temps, les locaux ont fait la course derrière face à une équipe en grande confiance (59% de réussite aux tirs dont 15/29 à 3-points) et une vraie répartition des tâches (sept joueurs entre 12 et 17 points). L'équpe de François Peronnet a fini avec 31 passes décisives et 134 d'évaluation collective !

C'est donc terminé pour Blois sur ce mois de novembre. De son côté, Nancy affrontera Fos Provence mardi.