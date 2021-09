Nantes à l'usure contre Tours

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : NBH

On avait laissé Tours, encore en NM1, un jour de mai 2021. Fumigènes et toutes autres festivités avaient pris place à la salle Michel-Vrigneau, l’antre de Challans, pour célébrer le retour de la formation d’Indre-et-Loire en deuxième division française, vingt-trois ans après.

Avec une ossature presque inchangée et un recrutement plutôt intelligent – les expérimentés James Batemon et Tyran De Lattibaudiere ainsi que les jeunes Jayson Tchicamboud et Badr Moujib -, le Tours Métropole Basket (TMB) veut faire bonne figure en LNB. Après une parenthèse Coupe de France aux Sables Vendée Basket, les Tourangeaux se frottaient enfin à une formation de Pro B. Sans Pierre Tavano (suspicion Covid-19), le TMB ne s’est pas présenté en victime expiatoire. Loin de là...

Et après les premières minutes de jeu à la Trocardière, on en était même à se demander laquelle des deux équipes évoluait au plus haut niveau fédéral en 2020-2021... Trop individualistes, les Nantais subissaient et ne rentraient pas leurs tirs ouverts. Tout le contraire des Tourangeaux, qui présentaient une grosse intensité défensive.

"On voulait démarrer fort avec de l’envie, on avait des intentions de course, explique Nicolas Serdos, qui assure l’intérim sur le banc de Tours. On souhaitait mettre un impact physique dès le début du match et c’est quelque chose qu’on a réussi."

"Des Playoffs dès le début de saison, toutes les possessions comptent"

Au point de faire douter le NBH sur ses terres ? Une mi-temps seulement, avant que les protégés de Jean-Baptiste Lecrosnier ne se remettent en ordre de marche. Ça aura été dur, poussif mais le NBH est parvenu à faire basculer la rencontre dans les 15 dernières minutes, grâce à Terry Smith (22 points à 8/16 aux tirs pour 14 d’évaluation en 27 minutes) et surtout à un Lamine Sambe inspiré derrière l'arc (17 points dont 5/7 à 3-points, 3 rebonds et 2 passes pour 18 d’évaluation en 26 minutes).

"En début de match, on était plus en train de regarder que d’agir, rembobine l'ancien Blésois. On a trop été en réaction, il faut avoir cette capacité à être bons dans l’intensité de la 1re à la dernière minute. Avec cette poule de trois en Leaders Cup, on a l’impression qu’on est dans un format Playoffs dès le début de saison. Toutes les possessions comptent. On en est train de se créer notre ADN, c’est-à-dire un gros groupe avec de l’intensité défensive et beaucoup de talent. En tout cas, j’ai toujours voulu jouer à Nantes, c’est un club installé depuis longtemps en Pro B et le feeling s‘est fait naturellement."

"On ne peut pas être unidimensionnel dans le jeu"

Plus forts physiquement, les locaux ont profité du manque de lucidité adverse pour valider une première victoire en Leaders Cup Pro B, après leur défaite à Blois. En revanche, le NBH se devra d'être plus incisif d'entrée face à un gros calibre de la division. Un constat partagé par le coach nantais, Jean-Baptiste Lecrosnier.

"C’est intéressant mais on ne doit pas se mettre dans ce type de situation, rappelle-t-il. Quand on est à -15, il ne faut pas qu’on se renferme, on doit continuer d’alterner davantage. On ne peut pas être unidimensionnel dans le jeu. On a encore le besoin de s’entraîner et on doit apprendre à jouer avec nos deux recrues."

Ce qui est sûr, c'est que James Batemon (15 points à 5/12 aux tirs, 2 rebonds et 5 passes pour 13 d’évaluation en 29 minutes) et sa bande n’ont absolument pas à rougir de leur prestation. Avec ces rencontres de la Coupe de Mikey aux allures de galops d’essai, le Tours Métropole Basket a encore un peu de temps pour se préparer à la réception de Saint-Quentin en ouverture de la Pro B. Là, ce sera la compétition pour de vrai...

À la Trocardière,