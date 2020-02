Nantes remporte la Leaders Cup Pro B 2020 !

PRO B

Crédit photo : GPJ

C'est une première dans l'histoire du Nantes Basket Hermine ! Cet après-midi face au Sharks d'Antibes, Nantes a remporté le premier trophée de son histoire, à savoir la Disneyland Paris Leaders Cup sur le score de 58-73 et décroche par la même occasion son ticket pour les playoffs d'accession à la Jeep ELITE.

Surfant sur une dynamique positive (10 victoires en 12 matchs), Antibes a déçu dans cette finale face aux hommes de Jean-Baptiste Lecrosnier dont la dynamique était opposée (1 victoire sur les 7 derniers matchs). Incapables de trouver des solutions dans le jeu face à la défense physique et resserrée de Nantes, les Azuréens ont forcé les situations et l'adresse en générale s'en est ressentie (36,8% aux tirs).

L'inattendu Negrobar

Si à la mi-temps rien était joué, 31-36 pour Nantes, et que les Bretons perdaient en début de 2e mi-temps Abdel Sylla sur blessure (entorse à la cheville) - meilleur marqueur de son équipe à ce moment là (10 points) - les autres intérieurs du NBH ont pris le relais. Maodo Nguirane (6 points et 9 rebonds pour 17 d'évaluation en 23 minutes) et surtout Ludovic Negrobar (22 points dont 5/7 de loin), véritbale facteur X de cette finale, ont fait souffrir la défense antiboise.

Au rayon palmarès, Nantes succède à Roanne et Ludovic Negrobar est élu MVP de la finale. Pour Antibes, qui aurait pu réaliser le doublé dans cette compétition, ça passera par le championnat batailler pour décrocher l'un des sept autres tickets pour les playoffs.

À Disneyland Paris,