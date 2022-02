Neno Asceric « heureux de ramener ce tout premier titre dans un club mythique »

Il y a presque deux ans jour pour jour, Neno Asceric, reprenait les rênes de l'ALM Évreux dans un état pas loin de la mort cérébrale. Le club venait de subir une débacle historique à Blois (113-77 soit -36) et se positionnait à une dangereuse 16e place. L'heure était donc au changement pour le club eurois, en engageant Neno Asceric, sans club depuis son départ précipité de Nantes en décembre 2017. Deux ans plus tard donc, le malin technicien serbo-autrichien a décroché le tout premier titre de l'histoire du club.

« Il faut féliciter les dirigeants de m’avoir fait confiance. Je me souviens de ce match à Blois, j’y étais. Je n’avais pas encore signé. Et quand je suis revenu à Évreux avec Patrick (Roussel, le président), il avait peur, il pensait que je n’allais pas signer et se demandait qui allait reprendre une équipe qui perd régulièrement. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter car j’aime les challenge. Ça me motive. Je savais dans quel club j’allais mettre les pieds. Je connaissais déjà cette salle pour y avoir joué avec le PSG, Le Mans. C’était un challenge extraordinaire. Et le plus important, je me répète, c’est que j’ai senti la confiance des dirigeants à mon égard quand nous nous étions rencontrés dans un hôtel à Paris. Et mon objectif c’est de leur rendre 3 fois plus comme je l’ai fait partout où je suis passé. »