Paris domine une équipe d'Évreux fortement amoindrie

Privé de Pedro Barral, Fabien Paschal, Amadou Sidibé et de Blaz Mesicek (pigiste de Bashir Ahmed), ainsi que de Dimitri Radnic après 8 minutes de jeu (cheville), Évreux n'a pas résisté face à Paris, toutefois privé de Valentin Chery et Nobel Boungou-Colo à l'occasion de la J4 de Leaders Cup. Très vite, les Parisiens ont pris les devants (32-19, 10e) pour ensuite ne plus jamais lâcher l'affaire. Score final : 92-72. Trois joueurs du PB finissent à plus de 20 d'évaluation ; Amara Sy (21), Gauthier Denis (24) et Kevin Franceschi (21). Du côté de l'ALM Evreux, ce sont les deux ex-Denaisiens Antoine Wallez et (19 d'évaluation) et Jean-Philippe Dally (25) qui ont surnagé. Avec deux victoires en deux matchs, Paris avance tranquillement vers la suite de la compétition.