Pour Laurent Foirest, "certains joueurs étaient tétanisés" lors de la finale perdue face à Fos

La défaite en finale de la Leaders Cup Pro B face à Fos, l'entraîneur Laurent Foirest l’a analyséeà chaud en conférence de presse d’après match, pour Maritima Médias.

« Les joueurs sont passés à travers. À savoir si c’est une peur de jouer une finale ou un peu de fatigue après notre cinquième match en dix jours. Fos mérite de gagner car ils ont joué au basket. Même avec un effectif réduit, ils nous ont emmenés là où on ne voulait pas. On a carrément contre-joués aujourd’hui, on est passé à travers. Félicitation à Fos. J’ai beaucoup de sentiments qui se mélangent entre la frustration, la colère et la fierté. Cinquième match en dix jours après un mois sans s’entrainer et dix jours pour reprendre la compétition. Il y a des joueurs qui sont passés à travers. On a été attentiste, on a manqué d’agressivité. Pourtant, à chaque fois qu’on faisait les choses correctement on arrivait à faire ce dont l’on avait envie. J’espère que cette défaite va nous servir de leçon pour la suite. On a un groupe qui est jeune et qui est en manque d’entrainements pour pouvoir prétendre à gagner des matchs comme ça. Il ne faut pas avoir de regret quand on joue des matchs comme ça, il faut se lâcher et prendre du plaisir. Ce n’est pas faute de leur avoir dit. Entre ceux qui voulaient sur-jouer et ceux qui étaient tétanisés, il y a eu un peu de tout… »