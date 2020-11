Quimper récupère Djimrabaye et Etou pour le quart de finale contre Nantes

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après un match de préparation et deux matchs de poule en Leaders Cup, Quimper et Nantes s'affrontent une quatrième fois cette saison ce samedi, à partir de 15h, en quart de finale de la Leaders. Contrairement à leur match de mardi, gagné par l'Hermine 80 à 75, les Béliers vont pouvoir disposer de leurs intérieurs Jimmy Djimrabaye et Junior Etou. Ces deux-là sont de retour de blessure annonce Le Télégramme. De quoi pouvoir peut-être rééquilibrer la bataille du rebond, perdue par 39 prises à 25 mardi. En revanche, l'arrière Paul-Lou Duwiquet (arrière) n'est toujours pas annoncé apte pour cette rencontre.