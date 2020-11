Rémi Giuitta (Fos) : « Il y a un état d’esprit conquérant »

C’est un entraineur heureux qui s’est présenté en conférence de presse d’après-match dimanche. Avec un nouveau titre dans son palmarès, l'entraîneur vainqueur Rémi Giuitta a répondu aux questions des journalistes au micro de Maritima Médias.

"C’est une grosse satisfaction parce que c’est un contexte difficile. On est dans la lignée de ce que l’on fait depuis le début de la saison. Je crois que défensivement, on est très présent et c’est ce qui fait la différence. On est resté concentré sur les aspects défensifs et sur ce qu’on voulait faire. Derrière, ils n’ont pas pu mettre en place leur fluidité offensive habituelle. Je suis vraiment très fier d’eux. Personne ne triche, il y a un état d’esprit conquérant. Chaque saison on aimerait avoir des équipes avec ces valeurs-là. Je pense qu’on a vraiment une âme. Il n’y a rien à redire sur l’état d’esprit de cette équipe.

Tout le monde a su se mettre au niveau, offensivement, on a bien géré le dernier quart temps. Tout le monde a contribué. On peut qu’être satisfait et on est très content. J’ai eu un peu d’inquiétude après la mi-temps car on a fait beaucoup de fautes en fin de deuxième quart temps. Il fallait qu’on garde de la discipline et de la rigueur. Il y a des joueurs qui montent en puissance. C’est une vraie belle image qu’on veut donner dans ma philosophie et dans le partage du ballon. Personne ne compte ses stats, personne n’est centré sur lui-même."