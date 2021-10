Saint-Quentin, Évreux, Vichy et Aix-Maurienne en quarts de finale de la Leaders Cup

PRO B

Crédit photo : François Pietrzak

Cinq des six matches de la sixième journée de Leaders Cup Pro B ont eu lieu ce vendredi soir, permettant à Saint-Quentin, Évreux, Vichy et Aix-Maurienne d'assurer la première place de leur groupe et ainsi de se qualifier en quarts de finale de la compétition.

Le SQBB a gagné le derby du Nord dans les grandes largeurs pendant qu'Evreux s'imposait chez son voisin normand 77-70. Pour Vichy, impérial en ce début de saison, la soirée a été plus réussie. Et si Aix-Maurienne a perdu, les Savoyards ont conservé leur point-average pour assurer la première place du groupe E, avec encore 28 points d'Eric Washington. Parmi les autres sorties réussies de la soirée, on notera celles de l'Antibois Tim Derksen (23 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 30 d'évaluation) et de l'Ebroïcien Julius Kazakauskas (18 points, 5 rebonds et 8 passes décisives pour 29 d'évaluation).

Nantes a assuré la deuxième place du groupe B en s'imposant de 15 unités à Tours. Pour savoir s'ils feront partie des deux meilleurs deuxièmes, ceux-ci étant qualifiés pour les quarts de finale, il faudra attendre la fin du match entre l'Elan Chalon et l'Alliance Sport Alsace ce samedi.

Les résultats de la Leaders Cup Pro B :