Saint-Quentin domine une équipe de Lille diminuée

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : Christophe Delrue

En se déplaçant à Saint-Quentin pour le dernier match de la poule C, Lille avait la possibilité de valider son ticket pour les 1/4 de finales de la Leaders Cup. Diminués par les absences de Carlos Novas Mateo et Raijon Kelly, les Lillois n'ont pas résisté bien longtemps. Après un premier quart-temps équilibré (22-19), les Picards ont creusé l'écart à la pause (+13). Très adroit à longue distance (10/15), à l'image de Hugo Besson (15 points à 3/3 à 3-points et 4 passes pour 16 d'évaluation), et solide en défense, les hommes de Julien Mahé ont déroulé en 2nde période pour s'imposer finalement 83-64.

Cette victoire ne permet pas cependant au SQBB de se qualifier pour la suite de la compétition. C'est bel et bien Denain qui termine 1er de la poule C. Le club de Voltaire rejoint Paris, Nancy, Blois et Fos-sur-Mer déjà qualifiés. Quimper, bien parti pour terminer leader de sa poule, devrait également passer l'étape de la phase de poule.