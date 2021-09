Tours : Une grosse défaite contre Blois en guise de leçon

Mardi soir, Tours s'est fait dominer par Blois (60-75) à domicile pour son deuxième match de Leaders Cup Pro B. L'équipe de Pierre Tavano, promue dans la division, avait déjà perdu à Nantes (88-77). Mardi soir pour sa première à domicile, elle a souffert dès le départ (15-26 après un quart-temps). Le coach espère que le niveau affiché par l'adversaire va aider à faire avancer son équipe.

"Ce fut un match très compliqué car on est tombé sur une équipe de Blois très différente de celle affrontée en préparation, a-t-il commenté dans La Nouvelle République. On a vu où est réellement le niveau de la Pro B. Blois a démarré très fort et a mis à défaut notre attaque. Ils nous ont empêchés de courir, d'avoir de la fluidité. Ils ont mis beaucoup d'impact, de rythme. C'est une grosse équipe, qui joue dur, avec intensité et on a beaucoup trop subi. Ce match tombe très bien pour nous montrer qu'il reste encore un gouffre entre ce que l'on connaissait avant et ce qu'il faut faire..."