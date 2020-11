Trois matchs de Leaders Cup Pro B ce vendredi sur Sport en France

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Leaders Cup Pro B entame sa phase finale ce vendredi 13 novembre. Les trois premiers quarts de finale se tiennent ce vendredi et seront tous diffusés sur Sport en France. Le dernier quart de finale, entre Quimper et Nantes, se déroulera ce samedi à 15h, en même temps que la rencontre de Jeep ELITE entre les Metropolitans 92 et la JL Bourg diffusée sur L'Equipe.