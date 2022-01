"Quand on est forte comme elle l'est, il faut l'assumer" : Louise Bussière répond par un énorme tir au buzzer

Depuis deux mois, Louise Bussière (1,80 m, 19 ans) ne mettait plus un pied devant l'autre avec l'USO Mondeville. Dans un état proche d'un burn-out à la fin de l'année selon son entraîneur Romain Lhermitte (3 points à Reims, 0 point contre Cherbourg), la Limougeaude a redémarré janvier sur le même rythme : 7 points à 3/10 contre Nantes, 3 unités à Chartres. À tel point que son coach a fini par être lassé.

« Avec Louise, on ne se parlait plus depuis lundi », raconte-t-il à Ouest France. « Elle m’énerve à ne pas croire en elle, à ne pas avoir confiance en son potentiel. Quand on est forte comme elle l'est, il faut l’assumer. »