[Vidéo] Shanavia Dowdell (Mondeville) abat La Glacerie au buzzer

Meilleure joueuse de Ligue 2 ces trois dernières années sous les couleurs d'Aulnoye, Shanavia Dowdell (1,88 m, 34 ans) était la vraie déception de la saison côté Mondeville (11,4 d'évaluation, contre 26,2 l'an dernier). Une recrue star qui n'a jamais été à la hauteur des espoirs placés en elle, la faute à une préparation physique défaillante et des blessures à répétition. Mais l'ancienne joueuse de Toulouse et Landerneau pourrait bien reprendre confiance au meilleur des moments : juste avant les playoffs.

Alors que l'USOM − tout juste remise d'une épidémie de grippe − était malmenée par la lanterne rouge La Glacerie, la native de l'Alabama a dégainé au buzzer pour crucifier les filles de Cherbourg (75-74). Un tir lointain qui rappelle celui de Louise Bussière fin janvier et qui permet surtout à Mondeville d'arracher in extremis la deuxième place de LF2, profitant en parallèle du revers à domicile de Chartres contre La Tronche-Meylan (67-79). Les Normandes affronteront ainsi Strasbourg, avec l'avantage du terrain, en quart de finale. Samedi, la SIG a été défaite chez elle par Aulnoye (56-60).

« C’est un match très compliqué à analyser parce qu’on ne s’est pas entraîné de la semaine », a expliqué le coach Romain L'Hermitte à Actu Caen. « On a essayé de s’entraîner jeudi, on a arrêté au bout de 20 minutes. [Vendredi], c’était très compliqué. On a fait une très bonne première mi-temps, on a réussi à gérer ça. Louise (Bussière) a lancé le jeu rapide, c’était très intéressant, avec Vaciana (Gomis) également. Dans le troisième quart-temps, on n’y est plus en défense. On s’est remis à jouer comme des U13, à courir partout, à défendre n’importe comment, à dribbler… Les deux dernières minutes sont très positives. On est allé chercher ce match, même si on a eu une chance énorme. On s’en sort très bien. Je suis triste pour Yoann Cabioc’h qui méritait une meilleure sortie de La Glacerie. »