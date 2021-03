Angers va faire venir Jodie Cornélie et Nabala Fofana

LF2

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Actuellement deuxième de Ligue 2 Féminine en terme de points, mais première au pourcentage de victoires (17 victoires pour 3 défaites) devant Toulouse (16 victoires et 5 défaites), l'Union féminine Angers Basket 49 (UFAB 49) se positionne comme favorite pour l'accession à la montée en Ligue Féminine de Basket (LFB). Bien que la saison ne soit pas encore à son terme, la formation entraînée par David Gautier, commence déjà son recrutement pour la saison à venir.

En plus de la resignature de Touty Gandega et Isis Arrondo et l'arrivée de Kekelly Elenga en provenance de Chartres, les Angevines vont renforcer leur secteur intérieur. Selon Ouest France, le club vient d'annoncer l'arrivée de la pivot Jodie Cornélie (1,93 m, 28 ans le 20 avril) qui débarque de Mondeville. Auteure de deux saisons de qualité à l'USOM (9,2 points, 8,5 rebonds et 2,2 passes décisives pour 13,2 d'évaluation en 24 minutes en 2020-2021), la soeur de Petr Cornélie (Elan Béarnais) vient donc apporter son expérience au poste 5.

Autre signature de l'UF Angers, la jeune espoir Nabala Fofana (1,92 m, 21 ans) arrive de Lattes-Montpellier en Ligue Féminine sur le poste 4-5. Responsabilisée de manière irrégulière, l'ancienne joueuse de Nantes-Rezé s'est mise plus en évidence dernièrement, avec une belle adresse à mi-distance. Elle tourne à 2,2 points et 1,4 rebond pour 2,5 d'évalution en 8 minutes de temps de jeu). A l'UFAB, la Parisienne va pouvoir retrouver un rôle important.

Angers peut s'approcher un peu plus de la montée en l'emportant à La Tronche, ce vendredi à 20h.