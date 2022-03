Après 10 ans de bons et loyaux services, Kevin Brohan quitte Calais

Kévin Brohan s'apprête à quitter la Côte d’Opale Basket (COB) Calais après 10 ans de bons et loyaux services sur le banc de l'équipe sénior féminine 1. Il a coaché son dernier match avec le club ce samedi contre Toulouse, leader de LF2, et est reparti avec une dernière victoire acquise grâce à un panier marqué dans les deux dernières secondes. Tout un symbole pour Kévin Brohan qui raconte pour Ouest-France :

"Le déroulé du match a été exceptionnel. Digne de notre fin de saison où on a obtenu six succès sur nos sept derniers matchs. Au terme de la première phase, on aurait pu s’enfoncer. Mais l’état d’esprit et la solidarité du groupe ont été remarquables, malgré l’absence de certaines joueuses majeures. On finit simplement à une victoire des playoffs".