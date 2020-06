Aulnoye recrute les jeunes Sabrina Piper et Anne-Lise Mipoka

LF2

Crédit photo : Siena Saints

Étant obligé de se plier à la règle de la FFBB stipulant l'obligation d'avoir minimum 4 joueuses de 23 ans ou moins (U23), l'AS Aulnoye Basket a fait venir Anne-Lise Mipoka et Sabrina Piper. Le club, dont l'effectif est quasiment bouclé, dit n'avoir plus que "2 contrats en cours de finalisation".

Deux jeunes joueuses prometteuses rejoignent @AulnoyeBasket https://t.co/7QPyba8XsT — AS Aulnoye Basket (@AulnoyeBasket) June 4, 2020

Arrivant de Voiron en NF1, Anne-Lise Mipoka (1,83 m, 19 ans) est issue du centre de formation de Bourges, club avec lequel elle a déjà effectué quelques courtes apparitions avec l'équipe professionnelle. Poste 3/4 puissante, celle qui se dit impressionnée par Julie Allemand possède des capacités au niveau du tir, du dribble et de la défense qui aideront l'équipe des Hauts-de-France. Elle est également capable d'évoluer aussi bien dans l'ailier qu'en tant que poste 4.

Sabrina Piper (1,79 m, 22 ans) va quant à elle effectuer son retour en France. Après être passée par l'INSEP, la jeune arrière a décidé de partir aux États-Unis et d'intégrer l'Université de Siena entre 2016 et 2020. La saison passée, elle a disputé 31 rencontres en NCAA 1ère division, compilant 13,7 points, 5,3 rebonds et 3 passes décisives de moyenne. Joueuse athlétique et complète, elle est connue sur les parquets pour être une "scoreuse". Elle a tout pour exploser chez nous, pour son retour en France.

À ces deux nouvelles jeunes joueuses s'ajoutent Jade Hamaoui et Julie Forestier, arrivées au club au début du mois de mai.