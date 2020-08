Avec Jaelyn Brown, Toulouse tient sa recrue américaine

LF2

Jaelyn Brown (1,85m, 24 ans) est la toute nouvelle ailière du Toulouse Métropole Basket, club évoluant en Ligue 2 Féminine. Ce sera sa première expérience professionnelle et européenne puisqu'elle sort tout juste de l'Université de Californie où elle performait ces dernières années.

Des plus performants sous le maillot université des Golden Bears de Californie, Jaelyn Brown n'a pas raté une seule rencontre en quatre saisons. Montée en puissance au fil des années, elle n'a cessé d'améliorer sa moyenne de points par match, se voyant ainsi offrir un temps de jeu de plus en plus conséquent. Lors du dernier exercice, en NCAA1, l'ailière américaine tournait à 15,1 points à 41,2% de réussite aux tirs dont 33,7% à 3-points et 5,5 rebonds en 31,7 minutes de moyenne par rencontre. À noter sa performance majeur en novembre 2019 face à Arkansas, rencontre au cours de laquelle Jaelyn Brown a inscrit 30 unités à 11/20 aux tirs et a attrapé par moins de 12 rebonds, le tout en 37 minutes.

Celle qui avoue s'inspirer du travail que fournit Andre Iguodala est revenue, dans une interview pour le site officiel du club, sur sa décision de s'installer dans le sud de la France pour la saison 2020/21 :

"J’ai choisi de venir à Toulouse car c’est une magnifique ville. J’ai également regardé jouer l’équipe et j’aime l’intensité qu’elle met sur le terrain. Je suis impatiente de trouver ma place dans cette équipe. Je dirais que je suis très polyvalente. Je suis une joueuse assez bien équilibrée, mais j’ai des spécialités spécifiques comme le tir à mi-distance ou bien l’obtention des rebonds grâce à mes capacités de saut. Je suis très excitée que l’on m’ait donné l’opportunité de jouer pour vous tous, et avec votre soutien. Je vais jouer à fond, travail dur et nous allons gagner. Je suis très heureuse de faire partie de cette famille. Je suis impatiente de faire partie du succès qui nous attend cette saison."