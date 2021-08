Centre de formation de l'USO Mondeville : un combat devenu national

LF2

Le combat se poursuit pour l'USO Mondeville, deuxième meilleur centre de formation de basket féminin français et en passe voir cette filière du club disparaître. Le combat nommé "Match pour l'égalité" prend de l'ampleur et commence à faire du bruit à l'échelle nationale. Après Marine Johannès, elle-même formée à l'USOM et qui a apporté son soutien au club, Nicolas Batum a également pris la parole sur Twitter :

En plus de se propager sur les réseaux sociaux, le combat de l'USO Mondeville est désormais repris à l'échelle de la presse nationale. Ce jeudi 26 août, la journaliste d'Europe 1 Viginie Phulpin a quant à elle fait appel à Jean-Michel Blanquer pour venir en aide au club normand, dans son édito sport :

"J’en appelle à Jean-Michel Blanquer pour qu’il sauve Mondeville, un des meilleurs centres de formation du basket féminin en France"



C'est l'édito sport de @vphulpin dans Europe Matin avec @dimitripavlenko sur #Europe1



Regardez le direct #Europe1 : https://t.co/2HBhhaEeJP pic.twitter.com/v0olOExecg — Europe 1 (@Europe1) August 26, 2021

La lutte continue pour l'USO Mondeville, dans l'espoir de pouvoir sauver l'un des plus précieux viviers du basket féminin.

