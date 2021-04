Chartres fait venir India Farcy, Ginette Mfutila, Rayte'a Long et Eve Mahoutou

LF2

Crédit photo : Guillaume Poumarede

L'entraîneur de Chartres Benoit Marty démarre la construction de son effectif par les renforts de joueuses bien connues de LF2 et de LFB, à commencer par la jeune India Farcy (19 ans), prêtée par le BLMA pour un an. Après avoir pris part à dix matchs de LFB cette saison sous les couleurs du club héraultais, et cumulant un temps de jeu moyen de 6 minutes, pour 1,6 point, 0,8 rebond et 0,5 passe décisive, elle évoluera sur le poste de Binta Dramé, repartie à l'ESBVA. Cette internationale tricolore U16 et U18, meilleure passeuse du championnat d’Europe U16 2018, évoluera donc sur le poste 2-1 de son effectif.

En provenance du Champagne Basket Féminin, le club eurélien s'est adjugé les services de l'internationale congolaise Ginette Mfutila (1,8 9m, 33 ans), pivot majeur de l'équipe rémoise cette saison. Avec des moyennes de 12,4 points par match, 7,5 rebonds et 0,9 passe décisive en 23 minutes de jeu, et pour une évaluation moyenne de 15,1, elle a su s'imposer avec force dans la raquette, tant offenssivement que défensivement.

La troisième recrue de Benoit Marty est aussi Rémoise et coéquipière en 2020-2021 de Ginette Mfutila, puisqu'il s'agit de la jeune Eve Mahoutou (1,80 m, 20 ans), formée aux Flammes Carolo, et évoluant sur le poste 4. Joueuse énergique en défense comme en attaque, elle a su apporter une vraie combativité dans la raquette, se montrant parfois décisive en sortie de banc. Cette saison, elle tournait à 2,9 points, 2,7 rebonds et 1,1 passe décisive en 14 minutes de jeu et pour une moyenne de 5 d'évaluation. Ce choix d'associer Eve Mahoutou à sa coéquipière rémoise apportera au club chartrain une vraie plus-value à l'intérieur, les deux joueuses ayant déjà évolué ensemble une saison.

La dernière recrue annoncée par le club est l'intérieure Rayte'a Long (1,84 m, 27 ans), en provenance de la Tronche-Meylan, après y avoir passé trois saisons. Meilleure marqueuse de l'équipe, elle a apporté au club isérois un impact non négligeable dans la raquette. Cette saison elle tournait à 12,4 points à 45% de réussite aux tirs, 6,2 rebonds et 1,7 passe décisive pour une évaluation moyenne de 13,1 en 26 minutes de jeu.

Enfin, le club devrait également annoncer l'arrivée de la meneuse Marine Debaut (1,68 m, 27 ans), en provenance de la SIG, pour la saison 2021-2022. De retour de blessure cette saison, elle a disputé quinze matches, et finissant la saison à 11 points, 2,2 rebonds, 2,6 passes décisives pour une évaluation de 10,1 en 26 minutes de jeu. En terre chartraine, elle retrouvera son ancienne coach rémoise, Marie-Julie Levant, pour qui elle a joué une saison, et qu'elle a déjà connue en assistante de Stephane Leite lors de la montée de Landerneau en LFB.

Benoit Marty pourra également compter sur trois autres joueuses toujours présentes l'an prochain, à savoir Elise Marié sur le poste 1, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024, Margot Bienvenu, au club pour deux années supplémentaires au poste 3 de son équipe, et Camille Hilotte pour une saison de plus, sur le poste 2.