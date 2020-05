Chartres recrute Prescilla Colombo et boucle son effectif

LF2

Crédit photo : Aline Chatel

Prescilla Colombo (1,87 m, 20 ans), en provenance de Strasbourg, sera la dernière recrue du C'Chartres Basket Féminin qui clôt ainsi son recrutement pour la saison 2020/21. Cette recrue, passée par le centre de formation d'Arras puis par celui de Mondeville, lorsque le club était en LFB, a connu le haut niveau avec le club normand lors de la saison 2018/19. Arrivée en 2019 à la SIG, elle tournait à 3,7 points, 51% de réussite aux tirs, uniquement à 2-points, 4,1 rebonds et 0,6 passe décisive pour une évaluation moyenne de 5 en 14 minutes de match. Poste 5/4, elle apportera sa dimension athlétique dans la raquette.

Le club a également annoncé la prolongation de Joelly Belleka (1,71 m, 24 ans), meneuse titulaire de l'effectif, qui entamera sa sixième saison à Chartres l'année prochaine. Cette saison elle tournait à 11,5 points, 3,2 rebonds et 2,8 passes décisives pour une évaluation moyenne de 6,9 en 29 minutes de jeu.

Pour la saison prochaine, le CCBF n'aura aucune étrangère au sein de son effectif et présentera donc une équipe composée uniquement de joueuses françaises. L'équipe n'aura pas non plus de pure poste 5 mais trois joueuses pouvant permuter sur les postes 4 et 5 : Kekelly Elenga, Solimata Koite et Prescilla Colombo. Le club chartrain aura un effectif très jeune, avec une moyenne d'âge de 20,6 ans, dont la moitié des joueuses agées de moins de 22 ans, et misera donc sur le talent de ses jeunes recrues, couplé à l'expérience de joueuses cadres de l'effectif de la saison 2019/20 : Kekelly Elenga, Joelly Belleka, Johanna Tayeau, Elise Marie.

L'effectif complet de Chartres en 2020/21 :

Entraineur : Benoit Marty / Assistante : Marie-Julie Levant