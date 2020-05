Chloé Mantelin et Diana Balayera prolongent à Reims

LF2

Crédit photo : Elodie Sainte

Le RBF poursuit sa ligne de conduite et stabilise davantage son effectif avec le renouvellement de deux autres Pétillantes, Chloé Mantelin et Diana Balayera.

#LF2 - Annonce Notre coach Julien est dans la continuité Chloé Mantelin & Diana Balayera prolongent dans le groupe des Pétillantes #PetillonsEnsemble #Petillantes pic.twitter.com/mUKd8Fh03M — Reims Basket Féminin (@RBF_Officiel) May 1, 2020

Alors que le club a déjà annoncé que Mélanie Devaux, Margaux Okou, Coline Franchelin et Ève Mahoutou feront partie de l'effectif de Julien Pincemin, c'est au tour de Chloé Mantelin (1,73 m 23 ans) de prolonger son aventure rémoise. Cette championne de France 2019 avec Charnay, entamera donc une deuxième saison à Reims. Cette saison elle tournait à 7,3 points à 39% de réussite aux tirs (45,2% à 2-points, 30% à 3-points), 2,2 rebonds et 2,6 passes décisives pour une évaluation moyenne de 7 en 25 minutes de jeu. Apportant une vraie vitesse de jeu à l'équipe, elle a compilé, pour son record de saison en un match, 23 points, 5 rebonds et 2 passes décisives pour une évaluation de 30 en 31 minutes de jeu.

La deuxième Pétillante officiellement prolongée au club est la Diana Balayera (1,91 m, 24 ans). Seule joueuse de l'effectif actuel déjà présente en 2018/19, elle entamera sa troisième année consécutive à Reims la saison prochaine. Cette championne de LF2 2018 avec Landerneau a déjà connu le haut niveau sous les couleurs des Flammes Carolo. Trois fois auteure d'un double-double cette saison (10 points, 11 rebonds ; 10 points, 13 rebonds ; 21 points, 10 rebonds), et deuxième meilleure contreuse du championnat avec 19 contres en 16 matchs, elle tournait, cette saison à 8,1 points à 45,2% de réussite aux tirs (46,3% à 2-points, 33,3% à 3-points), 5,8 rebonds et 0,8 passe décisive pour une évaluation moyenne de 10,1 en 21 minutes de jeu.

Pour l'heure le Reims Basket Féminin a renouvellé son effectif à 60% de l'effectif actuel. Le club cherchera également à renforcer le poste 4 ainsi que le poste 5 dans les jours qui viennent.

L'effectif prévisionnel de Reims en 2020/21 :