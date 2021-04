Clara Djoko (Pôle France) à la SIG pour la saison prochaine

LF2

La jeune joueuse Clara Djoko (1,83 m, 17 ans) vient de s'engager avec la SIG Strasbourg pour la saison prochaine en Ligue 2 Féminine. Elle retourne ainsi dans le club où elle évoluait avant son départ pour le Pôle France.

Avec trois ans à l'INSEP, la soeur de Paul Djoko a montré des choses intéressantes lors de cette saison 2020-2021 de LF2 (4,8 points, 3 rebonds et 1,1 passe décisive en 21 minutes). L'ailière intègre donc l'effectif alsacien, qui a terminé septième de LF2 en 2020-2021. Clara Djoko a l'opportunité de prendre en expérience et va devoir prouver qu'elle a sa place à ce niveau. Avant éventuellement d'aller voir plus haut.