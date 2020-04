Elenga, Tayeau, Hillotte, Ewodo et Marie continuent à Chartres, Bienvenu arrive

LF2

Crédit photo : Marc Franz

Benoit Marty joue la carte de la stabilité pour son effectif prochain. Après avoir annoncé l'arrivée de Binta Dramé, prêtée pour un an par l'ESBVA, le CCBF a tout d'abord officialisé la prolongation de Kekelly Elenga (1,86 m, 29 ans) au poste 4 de son équipe. Elle fera donc une troisième saison à Chartres, où elle tournait lors de l'exercice 2019/20 à 13,9 points à 51,9% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds et 0,6 passe décisive pour une évaluation moyenne de 13,1 en 29 minutes de jeu. Joueuse d'impact dans la raquette, elle est un vrai atout pour l'équipe. La capitaine de l'équipe Johanna Tayeau (1,75 m, 31 ans) prolonge aussi pour sa troisième année au club. En 2019/20, elle tournait à 9,7 points à 36,3% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,7 passe décisive pour une évaluation de 9,5 en 24 minutes de jeu.

Côté jeunes, Yohana Ewodo (1,82 m, 19 ans) et Camille Hillote (1,83 m, 18 ans) poursuivent ensemble au club chartrain. Yohana Ewodo, tout droit sortie de l'INSEP, tournait à 7,6 points, 44,8% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 0,9 passe décisive pour 7,9 d'évaluation en 22 minutes de jeu pour sa première saison professionnelle. Quant à Camille Hillote, moins utilisée, elle cumulait 4,3 points, 37,2% de réussite aux tirs, 1,4 rebond et 0,6 passe décisive pour une évaluation de 3,2 en 16 minutes de jeu.

La dernière joueuse à renouveler son bail à Chartres est Elise Marie (1,61m, 24 ans), au club depuis 2015. Davantage responsabilisée cette saison que les précédentes, elle tournait pour sa quatrième année au CCBF à 6,8 points à 31,4% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds, 6,2 passes décisives pour une évaluation moyenne de 11 en 31 minutes de jeu.

Enfin, Benoit Marty tient sa deuxième recrue. Approchée par le Hainaut Basket, Margot Bienvenu (1,83 m, 22 ans) a préféré intégrer le C'Chartres Basket Féminin. Bien que Montbrison ait essayé de la conserver dans son effectif, la jeune ailière-forte a préféré partir en terre chartraine, après deux saisons passées dans le Forèz. Sous les ordres de Corinne Benintendi, coach du BCMF, elle tournait cette saison à 6,2 points à 33,8% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds et 3,1 passes décisives pour une évaluation moyenne de 8,8 en 29 minutes de jeu.

"Margot est originaire du sud-ouest (Lot et Garonne), 22 ans, elle est passée par le CFBB puis la SIG et Montbrison en LF2. C'est un poste 3/4 polyvalent qui va nous apporter de l'adresse extérieur, du jeu sans ballon et sa qualité de passe en attaque. Défensivement elle peut défendre 3 postes et possède une mentalité de guerrière. Elle aura un rôle majeur dans notre effectif la saison prochaine."



Rappelons également le départ de deux joueuses de Chartres, Emily Prugnières et Mathilde Peyrenes, leur nouveau club respectif n'étant toujours pas connu.

L'effectif prévisionnel de Chartres en 2020/21 :