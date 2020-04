Emily Prugnière et Mathilde Peyregne quittent Chartres

LF2

Crédit photo : Marc Franz

Arrivée de Toulouse à la saison 2018/19, Emily Prugnières (1,84 m, 22 ans) quitte le club chartrain après deux ans au club. Cette ailière-forte n'a pas renouvellé son contrat et son prochain club n'a pour l'heure pas été annoncé. Cette saison, elle tournait à 8,1 points, 5 rebonds et 1 passe décisive pour une évaluation moyenne de 9,9 en 22 minutes de jeu.

Le second départ de l'effectif actuel du coach Benoît Marty, est celui de Mathilde Peyregne (1,74 m, 19 ans). Cette ancienne espoir du Tango Bourges Basket qui avait fait quelques apparitions dans le groupe professionnel du club berruyer lors de la saison 2018/19, était arrivée la saison dernière au CCBF avec un contrat d'un an renouvelable. Le club chartrain n'a donc pas renouvelé cette échéance et cette jeune meneuse de jeu part donc vers un nouveau club. Cette saison, elle tournait à 2,1 points (47% à 2-points, 18% à 3-points), 1,1 rebond et 0,8 passe décisive pour une évaluation moyenne de -0,5 en 11,5 minutes de jeu.