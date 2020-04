Fleur Devillers, Imane El Garti et Anaïs Vielotte restent au COB Calais

LF2

Crédit photo : Hermant Guillaume

Malgré une une dixième place au classement à l'arrêt du championnat, des blessures, deux départs de joueuses en cours de saison et de la difficulté à trouver une remplaçante aux postes 4/5, le club a décidé de renouveller sa confiance à trois joueuses actuelles.

C'est tout d'abord Fleur Devillers (1,80 m, bientôt 25 ans) qui a été officiellement annoncée comme faisant partie de l'effectif prochain du club. Cette native de Calais, passée au Centre Fédéral entre 2011 et 2013, était revenue en terre natale il y maintenant deux ans. Elle entamera donc sa troisième saison sur la Côte d'Opale l'année prochaine. Cette championne de France en 2014 et vainqueure de la Coupe de France en 2014, sous les couleurs du BLMA, apporte une vraie vitesse à son équipe. Cette saison, elle tournait à 17,9 points par match à 37,25% de réussite aux tirs (49,5% à 2-points, 25% à 3-points), 3,1 rebonds et 3,3 passes décisives pour une évaluation moyenne de 14,1 en 35 minutes de jeu.



La deuxième joueuse prolongée au COB Calais est la meneuse de jeu Imane El Garti (1,72 m, 22 ans) qui, sur le terrain, offre une très belle complémentarité de jeu avec Fleur Devillers. Arrivée il y a deux saisons du club de Saonnois Saint-Gratien, pensionnaire de NF1, après avoir goûté à la LFB sous les couleurs de l'ESBVA, elle fera donc partie de l'effectif du coach Kévin Brohan, pour une troisième saison consécutive. Cette saison, elle tournait à 10,9 points à 42,65% de réussite aux tirs (47% à 2-points, 37,3% à 3-points), 3,9 rebonds et 4,3 passes décisives pour une évaluation moyenne de 11,4 en 37 minutes de jeu.

Enfin, le club a également annoncé la prolongation de sa capitaine Anaïs Vielotte (1,88 m, 28 ans). Évoluant aux postes 4/3 de son équipe, Anaïs Vielotte signe donc pour une quatrième saison chez les Sea Girls. Elle qui a nourri quelques regrets cette saison, comme l'indiquait La Voix du Nord, reste malgré tout une base solide de jeu de son équipe. Précieuse sous le cercle, elle tournait cette saison à 8,8 points à 46,6% à 2-points, 8,7 rebonds et 0,7 passe décisive pour une évaluation moyenne de 13,3 en 35 minutes de jeu.

Le COB Calais a donc décidé d'offrir à son équipe une base stable afin de repartir de l'avant lors de la saison 2020/21. Ces trois joueuses de confiance et bien connues du coach Brohan brigueront donc toutes une nouvelle saison en côte d'Opale.

L'effectif prévisionnel de Calais en 2020/21 :

Meneuses : Imane El Garti

Arrières : Fleur Devillers

Ailières :

Ailières-fortes : Anaïs Vielotte (capitaine)