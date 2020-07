Florine Basque arrive à Saint-Paul Rezé Basket

LF2

Crédit photo : AS Aulnoye

Après avoir passé trois saisons à l'AS Aulnoye, Florine Basque (1,83 m, 27 ans) avait mis un terme à sa collaboration avec le club nordiste en fin de saison 2019/20.

Celle qui avait été sacrée championne de France NF1 lors de la saison 2016/17, n'avait jusqu'alors pas de nouveau club pour la saison à venir. Le club du Basket Club Saint-Paul Rezé opère donc une belle opération de recrutement sur son poste 4 en faisant venir cette joueuse au sein de son effectif 2020/21. Passée par Nantes-Rezé et le Hainaut Basket, Florine Basque tournait cette saison en Ligue 2 Féminine à 9,3 points, 37,5% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 2,7 passes décisives pour une évaluation moyenne de 10,4 en 26 minutes de jeu.

Ainsi, l'intérieure française rejoint donc la côte Atlantique et passe d'un club premier de LF2 (Aulnoye) lors de la saison 2019/20 et favori pour la montée en LFB avant l'arrêt de la saison, au club qui était relégué à six journées de la fin (Saint-Paul Rezé), et sauvé des eaux par les décisions prises par la FFBB.

L'effectif de Saint-Paul Rezé pour la saison 2020/21

Entraîneur : Rodolphe Manhe

Meneuses : Rose Ducret et Marion Heriaud

Arrières : Kani Kouyaté et Emma Ouatara (en provenance du Nantes-Rezé Basket, LFB)

Ailières : Lala Wane (Monaco B.A, NF1)

Ailières-fortes : Mathilde Huet et Florine Basque (AS Aulnoye, LF2)

Pivots : Aïda Fall et Djefarima Diawara, internationale sénégalaise (Duc de Dakar, Sénégal)

Départs : Maëlys Martinet (Montbrison), Onayssa Sbahi (Le Havre, NF1), Isabella Slim (Colomiers, NF1), Astrid Benedetti (Feytiat, NF1)