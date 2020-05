Ginette Mfutila, internationale congolaise, première recrue de Reims

LF2

Crédit photo : FIBA

Le club rémois vient d'annoncer le recrutement de l'internationale congolaise Ginette Mfutila (1,90 m, 32 ans) qui apportera une vraie dimension athétique au poste 5 de l'effectif de Julien Pincemin. Sous les couleurs du club polonais de Posnan, pensionnaire de première division, elle tournait cette saison à 14,2 points à 48,6% de réussite aux tirs (dont 50% à 2-points), 8,3 rebonds et 0,5 passe décisive pour une évaluation moyenne de 17,9 en 30 minutes de jeu. Son record de saison 2019/20 s'établit à 32 points et 17 rebonds pour une évaluation moyenne de 43 en 31 minutes de jeu.

Cette coéquipière de Pauline Akonga et Bernadette N'Goyisa en Équipe nationale congolaise tournait sur six matchs lors du Championnat d'Afrique 2019 à une moyenne de 8,3 points, 5,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 26 minutes de jeu pour une évaluation moyenne de 8.

Ginette Mfutila rejoint donc l'effectif des Pétillantes où 60% des joueuses ont été prolongées. Le club a renouvelé les contrats de Mélanie Devaux, Margaux Okou, Coline Franchelin, Ève Mahoutou, Diana Baleyera et Chloé Mantelin

L'effectif prévisionnel de Reims en 2020/21 :