Isabelle Strunc, Noemie Brochant et Margot de Freitas poursuivent au TMB

LF2

Crédit photo : Pinaix

C'est officiel, Isabelle Strunc (1,80 m, 29 ans) fera toujours partie de l'effectif de Xavier Noguera la saison prochaine, à Toulouse. Arrivée cette saison du Cavigal Nice, elle a tout de suite éte responsabilisée en étant nommée capitaine de son équipe. Cette saison, Isabelle Strunc, évoluant au poste 2, tournait à 9,5 points par match. À cela s'ajoutent de belles statistiques aux tirs avec 42,4% de réussite (dont 51,5% à 2-points et 33,3% à 3-points), 4,4 rebonds et 2,9 passes décisives pour une évaluation de 10,5 en 31 minutes.

Elle sera épaulée par deux jeunes joueuses qui ont su démontrer leur efficacité sur le terrain, à commencer par Noémie Brochant (1,80 m, 20 ans), évoluant au poste 2-3. Cette ancienne internationale française en U17, tournait cette saison à 8,8 points avec une moyenne aux tirs de 45% (dont 50% à 2-points et 40% à 3-points), 2,2 rebonds et 2,2 passes décisives pour une évaluation de 7,2 en 20 minutes.

Margot de Freitas (1,88 m, 20 ans) est la dernière annonce de prolongation du TMB et évoluera au poste 4-5 de son équipe. Cette saison, Xavier Noguera a pu compter sur cette jeune joueuse et ainsi lui offrir du temps de jeu. Elle tournait à 5,5 points à 45% de réussite aux tirs à 2-points, 3 rebonds et 1,2 passe décisive pour 5,8 d'évaluation en 23 minutes.

Le TMB compte aussi des départs dans son effectif qui feront l'objet d'un autre article sur BeBasket.