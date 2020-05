Jade Hamaoui et Julie Forestier rebondissent à Aulnoye

LF2

Crédit photo : Olivier Martin

Le club d'Aulnoye doit se plier à la règle des 4 joueuses de 23 ans ou moins (U23) et mise donc sur deux jeunes à l'avenir des plus prometteurs : Jade Hamoui et Julie Forestier. Le club ne s'en cache pas, l'ambition est bel et bien de repartir sur un projet jeune et ambitieux après une saison et un parcours concluants, puisque Aulnoye occupait la première place au moment de l'arrêt de la saison.

Dixième joueuse du groupe professionnel de Bourges Basket, l'ailière Jade Hamoui (1,81 m, 19 ans) a réalisé de nombreuses apparitions sous le maillot Tango, son club formateur. Championne d'Europe U16 à domicile en 2017, le peu de temps de jeu dont elle bénéficiait lui a permis de mettre en avant son intensité. Son départ ayant été acté il y a près d'un mois, elle va rebondir et gagner en temps de jeu dans une équipe de la division inférieure aux objectifs non moins ambitieux pour autant.

Après avoir fait ses premiers pas professionnels à Angers, en LF2, Julie Forestier (1,93 m, 20 ans) débarque de Nantes-Rezé où elle évoluait depuis deux saisons, avec un temps de jeu irrégulier. Évoluant au poste de pivot, celle qui a fait partie de l'Équipe de France U18 va chercher à exprimer son fort potentiel pour espérer franchir un cap.

Côté départ, Élise Deprez (1,70 m, 22 ans) va poursuivre sa progression du côté de Calais, club phare du nord de la France. Passée par Boulogne-sur-Mer, Oye Plage et Hainaut Basket, la jeune meneuse ne bénéficiait que de 6 minutes de temps de jeu en moyenne au sein de l'effectif de Mickaël Petipa.