Jodie Cornelie-Sigmundova et Ewl Guennoc prolongent à Mondeville

LF2

Crédit photo : Aline Chatel

L'USO Mondeville, qui sera toujours pensionnaire de LF2 la saison prochaine, malgré la volonté affichée de rejoindre la LFB, un an après l'avoir quittée, a entamé la constitution de son effectif pour la saison 2020/21.

Le club a ainsi annoncé la prolongation de sa poste 5 Jodie Cornelie-Sigmundova (1,93 m, 27 ans), soeur de Petr Cornelie (Elan Béarnais), arrivée cette saison au club normand. Cette joueuse majeure de l'effectif de Romain L'Hermitte, avait décidé de rejoindre le club de Mondeville après trois saisons en LFB au sein des clubs de Nice, de 2016 à 2018, et plus récemment à Tarbes lors de la saison 2018/19. Insatisfaite et frustrée du temps de jeu qui lui a été offert en Ligue Féminine, Jodie Cornélie, formée de 2012 à 2016 en NCAA, à Dayton, était partie chercher du temps de jeu en LF2. Intégrer l'effectif de Mondeville lui a donc permis de prouver toute son intensité défensive mais également d'avoir des responsabilités. Cette saison, elle tournait à 9,2 points, 41,1% de réussite aux tirs, 8,5 rebonds et 2,2 passes décisives pour une évaluation moyenne de 13,2 en 24,5 minutes de jeu. Pour sa première année en LF2, elle a été l'auteure de six double-double cette saison : 16 points, 11 rebonds ; 14 points, 12 rebonds ; 10 points, 14 rebonds ; 16 points, 18 rebonds ; 13 points, 12 rebonds ; 12 points, 11 rebonds.

L'USOM a également annoncé la prolongation d'Ewl Guennoc (1,74 m, 18 ans), meneuse de jeu de l'effectif. Cette vainqueure de la Coupe de France U17 en 2018 et U18 en 2019, est arrivée à Mondeville en 2016 et a donc déjà connu le haut niveau du basket féminin. Montée en puissance pendant ses années au centre de formation, rapidement responsbilisée chez les pros, elle entamera donc une quatrième année à Mondeville la saison prochaine. En 2019/20, la Bretonne tournait à 7,5 points, 36,6% de réussite aux tirs (37,8% à 2-points, 35,3% à 3-points), 2,8 rebonds et 2,6 passes décisives pour une évaluation moyenne de 7,6 en 26 minutes de jeu.

Le club devrait prochainement annoncer ls prolongations de Louise Bussière (1,81 m, 18 ans, poste 3), Aminata Gueye (1,94 m, 18 ans, poste 5) et Vaciana Gomis (1,73 m, 16 ans, poste 2)

Côté départ, le club se sépare de Margot Vidal-Genève (1,65 m, 24 ans) qui évoluait au poste 1 de l'effectif normand. Arrivée cette saison à Mondeville après avoir connu le haut niveau avec Nice puis la LF2 lors de la relégation du club, elle a vu sa saison s'arrêter juste avant l'arrêt de la saison. Le 8 mars 2020, lors du match retour face à Reims, après seulement deux minutes et cinq secondes de jeu, elle a subi une rupture de l'aponévrose plantaire. Cette saison elle tournait à 3,9 points à 38,7% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 2,6 passes décisives pour une évaluation moyenne de 5,2 en 21 minutes de jeu. Son nouveau club n'est pour l'heure pas connu.

Shelby Saint-Juste quitte également l'effectif normand et rejoint le club du COB Calais pour la saison prochaine. Celle qui a connu le plus haut niveau avec l'USO Mondeville, tournait cette saison à 6,3 points, 4,2 rebonds et 1,1 passe décisive pour une évaluation moyenne de 5,9 en 18 minutes de jeu.

L'effectif provisoire de Mondeville en 2020/21 :