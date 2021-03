K.B. Sharp de retour à Mondeville, Sabrine Bouzenna et Shanavia Dowdell en renfort

LF2

Crédit photo : Olivier Martin

Alors que les arrivées de Sabrine Bouzenna, Shanavia Dowdell et K.B. Sharp avaient été divilguées dans la presse et les coulisses du basket féminin français, l'USO Mondeville, qui souhaite revenir au plus haut-niveau français, a décidé d'officialiser ces nouvelles.

Le club, qui s'est appuyé ces dernières années sur les jeunes sorties de son centre de formation, fait donc venir deux cadres d'une forte équipe de LF2, Aulnoye (deuxième cette saison avec 13 victoires et 4 défaites), la meneuse Sabrine Bouzenna (1,67 m, 27 ans) et l'intérieure Shanavia Dowdell (1,88 m, 33 ans). Par ailleurs, la Franco-Américaine K.B. Sharp (1,75 m, 39 ans), va faire son retour au club où elle a passé six ans, de 2010 à 2013 puis de 2014 à 2017, avant de rejoindre Bourges. Si elle est discrète statistique avec Tarbes (LFB) cette saison, l'ancienne internationale française a encore marqué 15 points à 5/6 à 3-points mercredi dans la victoire contre Basket Landes.

"Nous sommes très heureux que KB puisse revenir à la maison, explique l'entraîneur Romain L'Hermitte. Nous avons hâte de la voir rejouer dans la Halle Bérégovoy. KB va nous permettre d'amener tout son talent et son expérience et faire grandir les jeunes à vitesse grand V."

Ces trois recrues feront équipe avec Bérengère Dinga-Mbomi et Pauline Lanfan, qui prolongent, mais aussi Louise Bussière, Vaciana Gomis et Aminata Gueye, sous contrat. Avec ces huit joueuses Romain L'Hermitte possède une solide base d'effectif pour la prochaine saison de LF2, son équipe comptant 4 victoires de retard sur Angers, Toulouse et Aulnoye dans la course à la montée.