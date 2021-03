Kelly Corre annonce sa retraite

LF2

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que les filles d'Angers ont pour objectif d'évoluer en Ligue féminine de basket (LFB) la saison prochaine, Kelly Corre (1,78 m, 30 ans) a annoncé dans Ouest-France qu'elle mettrait un terme à sa carrière professionnelle à l'issue de la saison 2020-2021. A 30 ans, l'ailière et capitaine du l'UFAB souhaite se lancer dans un nouveau projet et devenir coach sportive, en plus de continuer à jouer à moindre niveau (en NF2).

À (re)lire sur BeBasket : Kévin Corre, l'amoureux du 3x3 et des voyages

Petite soeur de Kevin Corre (international français de 3x3), la MVP de la finale de la Coupe de France Cadettes 2008 a été formée en Île-de-France puis chez l'USO Mondeville. Elle a ensuite connu une riche carrière entre la LFB et la LF2.