Kim Gaucher-Smith : "Mondeville, je suis prête ! Allons gagner le championnat !"

Crédit photo : FIBA

Kim Gaucher-Smith (1,83 m, 36 ans), emblématique joueuse et capitaine de Mondeville, prouve sa fidélité envers ce maillot puisqu'elle disputera sa sixième saison consécutive en 2020/21. Dans une drôle de vidéo où elle apparaît pour officialiser la nouvelle, la Canadienne paraît motivée, déclarant : "Mondeville, je suis prête ! Allons gagner le championnat !"

La saison passée, l'objectif de l'USO Mondeville était clair : retrouver la première division, un an après être descendu en Ligue Féminine 2. Finalement, le club figurait à la cinquième place du classement avant l'interruption du championnat, avec 10 victoires et 7 défaites. La promotion en LFB va donc devoir attendre. En 17 matchs de LFB, l'ailière tournait à 10,4 points, 7,1 rebonds, 4,1 passes décisives et 3,5 fautes provoquées pour 12,4 d'évaluation.

Outre l'objectif national, Kim Gaucher-Smith garde sans doute un oeil sur les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Ayant participé aux Jeux olympiques de Rio et à la Coupe du Monde 2018 avec la sélection canadienne, une bonne saison avec le club normand devrait lui permettre de participer à la prochaine compétition olympique.