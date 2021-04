La Tronche-Meylan : Cinq départs annoncés

LF2

Crédit photo : Sebastienpphotos

Le mercredi 2 avril 2021, la Tronche-Meylan acceuillait l'UFAB 49 pour le dernier match à domicile du club isérois cette saison. A la fin du match, le BCTM a dit au revoir à cinq de ses joueuses, pour certaines majeures dans l'effectif du club.

La première à quitter le club, et non des moindres, est l'Américaine Rayte'a Long (1,84 m, 27 ans), présente au club depuis trois saisons. Meilleure marqueuse de l'équipe, elle aura apporté au club isérois un impact non négligeable dans la raquette. Cette saison elle tournait à 12,4 points à 45% de réussite aux tirs, 6,2 rebonds et 1,7 passe décisive pour une évaluation moyenne de 13,1 en 26 minutes de jeu. Son record de saison s'élève à 27 points et 7 rebonds en 24 minutes de jeu, en terre toulousaine. L'Américaine sera néanmoins toujours présente en LF2 l'an prochain, sous les couleurs sur C'Chartres Basket Féminin.

La deuxième joueuse à quitter le club est Ludivine Marie (1,85 m, 23 ans), arrivée cette saison au club en provenance de LFB, où elle évoluait avec Charnay. Sous les couleurs du club isérois, elle tournait à 6,8 points, 4,1 rebonds et 1,3 passe décisive en 21 minutes de match pour une évaluation moyenne de 7,2.

Le club dit également au revoir à la jeune Camille Droguet (1,79 m, 21 ans). Formée à l'ASVEL Féminin entre 2017 et 2018, elle avait rejoint les rangs de Mickael Cortay lors de la saison 2019-2020, et s'était dès lors montrée très dynamique au sein de l'effectif. Avec une moyenne de 25 minutes cette saison, elle avait des responsabilités et tournait à 8,2 points, 5,9 rebonds et 2,1 passes décisives pour une évaluation moyenne de 10,5. En ce qui concerne son avenir, Camille Droguet a décidé de faire une pause basket pour reprendre le cours de ses études.

L'avant-dernière joueuse à quitter le BCTM est Léna Timera, revenue cette saison au club après une année passée à La Glacerie. Bien connue des parquets isérois, pour y avoir effectué une première saison en 2018-2019, cette joueuse a su se montrer à l'aise en LF2, qu'elle découvrait cette saison. Pour un première exercice à ce niveau, elle tournait à 8,7 points, 2,5 rebonds, 1,1 passe décisive pour une évaluation moyenne de 7,1 en un peu moins de 20 minutes de jeu. De précieuses minutes de jeu pour cette joueuse prometteuse.

Enfin, la dernière joueuse à quitter le club est la meneuse de jeu Alexia Lacaule (1,62 m, 25 ans), ayant également décidé de reprendre ses études et ainsi faire une pause basket. Formée à Basket Landes en 2015-2016, elle avait fait ses premiers pas en LF2 au C'Chartres Basket et était arrivée à la Tronche-Meylan il y a deux saisons. Avec 21 minutes de jeu cette saison, elle tournait à 4,7 points, 2,6 rebonds et 2,6 passes décisives pour une évaluation moyenne de 6,3.

Le club de la Tronche-Meylan conserve cependant dans ses rangs sa capitaine Camille Cirgue, Tilise Boisseron, Clérine Choron, Ana Sara Ngo Ndjock, Mailys Moustey et Romane Revel. Mickael Cortay devrait donc très prochainnement commencer à annoncer les recrues signées pour compléter son effectif.