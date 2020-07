Laurent Legname et Mickaël Hay élus meilleurs coachs de LNB

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le syndicat a donc dévoilé son palmarès et pour commencer, Laurent Legname a été élu meilleur coach de Jeep ÉLITE pour cette saison. Une récompense logique pour l'ancien coach de Hyères-Toulon qui est arrivé à Dijon en 2015. Son duo avec Jean-Louis Borg fonctionne à merveille et cette saison, la JDA a remporté la Leaders Cup à Disneyland Paris. En championnat, elle était toujours dans la bataille pour obtenir la première place de Jeep ÉLITE et au niveau continental, Axel Julien et ses partenaires ont réussi à atteindre le Top 16 avant que la Covid 19 stoppe la compétition.

Après l'avoir obtenu en 2018 lors du titre de champion en 2018, Mickaël Hay remporte une fois de plus le trophée de meilleur coach de Pro B. Pas trop de surprise pour cette récompense tant l'ADA Blois a dominé le championnat avec un bilan de 19 victoires et 4 défaites. Une fois de plus, le Bressuirais aura montré sa capacité à faire exploser des jeunes joueurs comme Lucas Bourhis qui est reparti à Gravelines-Dunkerque ou encore Stéphane Gombauld qui est toujours à la recherche d'un club. Pour la saison à venir, un gros défi attend l'ancien assistant de Châlon-sur-Saône puisqu'il aura pour mission de développer trois jeunes (Mathis Dossou-Yovo, Mbaye Ndiaye et Matteo Legat).

Mickaël Hay (ADA Blois) a une nouvelle fois été récompensé (photo : Théo Quintard)

En NM1, pas de surprise non plus avec l'élection de Sébastien Lambert, coach de Chartres (NM1) qui aurait pu prétendre à remonter en Pro B.

En Ligue Féminine de Basket, Valery Demory a été récompensé par ses pairs pour le travail effectué avec Lyon-Villeurbanne. Enfin, Lauriane Dolt (SIG Strasbourg) et Mickaël Petipa (Aulnoye) qui se sont respectivement distingués en Espoirs et en LF2.

Le palmarès des meilleurs coachs de la saison 2019/20 du syndicat des coachs de basket :