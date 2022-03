Le CSP Nantes est officiellement relégué en N1F après une défaite sur tapis vert

LF2

Crédit photo : CSP Nantes

Énorme effet domino ! Le CSP Nantes est officiellement relégué en NF1 à cause d'une erreur adminstrative aux lourdes conséquences. En effet, l'équipe nantaise avait inscrit 3 joueuses de moins de 23 ans sur la feuille de match contre La Tronche-Meylan au lieu des 4 réglementaires en LF2 relate Presse-Océan. Une erreur qui a été sanctionnée par une défaite sur tapis vert et un retrait d'un point, alors que l'équipe avait remporté le match sur le terrain 62-54.

Des conséquences désatreuses

Nantes-Rézé comptait deux points de retard sur le premier non-relégable, Calais, à une journée de la fin. Avec le retrait d'un point cela donne 3 points d'écart entre les deux équipes et les Nantaises se retrouvent officiellement en NF1. Le coach des Déferlentes Mamadou Cissé a été retiré de l'équipe suite à cette erreur. Malgre les 850 000 euros de budget du club issu de la fusion entre le BCSP Rezé et le Nantes-Rezé Basket, la relégation entraîne la chute du basket féminin professionnel à Nantes et la dissolution du centre de formation.

En 2020-2021, le NRB jouait en LFB et le BCSP Rezé en LF2. En 2022-2022, le CSP Nantes sera donc en NF1...