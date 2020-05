Les effectifs de la LF2 pour la saison 2020/21

LF2

Pour rappel, à l'arrêt de la saison 2019/20 et après dix-sept matchs disputés (onze rencontres en phase aller, six en phase retour), le classement de la LF2 était le suivant :

AS Aulnoye, 31 points Reims Basket Féminin , 31 points Union Féminine Angers Basket , 30 points Toulouse Métropole Basket , 27 points USO Mondeville Basket , 27 points BC La Tronche-Meylan , 26 points C'Chartres Basket Féminin , 25 points S.I Graffenstaden , 25 points Montbrison Féminines BC , 25 points COB Calais, 21 points Basket Club Saint-Paul Reze , 19 points Centre Fédéral BB , 19 points

Les huit premiers de LF2 accèdent aux playoffs, le club qui remporte les playoffs accède en Ligue Féminine. Le club en neuvième position n'accède pas aux playoffs et n'est pas relégué. Les deux derniers (sans compter le Centre Fédéral qui est pensionnaire fixe de LF2) sont relégués en NF1.

AS Aulnoye



A l'arrêt de la saison, le club nordiste était en tête du championnat et pouvait amplement prétendre à décrocher le titre de champion de France LF2. Auteur de neuf victoires consécutives en début de saison, Aulnoye a fait figure de favori dans ce championnat. Pour la saison prochaine le club a déjà annoncé la prolongation de joueuses cadres et l'arrivée de jeunes recrues très prometteuses.

L'effectif prévisionnel d'Aulnoye pour la saison 2020/21

Entraîneur : MIckael Petipa

Meneuses : Sabrine Bouzenna

Arrières : Evita Herminjard

Ailières :

Ailières-fortes : Stepha M'Baye et Jade Hamaoui (en provenance du Tango Bourges Basket)

Pivots : Shanavia Dowdell ( américaine) et Julie Foresttier (en provenance du Nantes-Rezé Basket)

Départs : Jessica Mavambou (Charnay, LFB), Florine Basque, Elise Deprez (ACLPAB Calais, NF2)

Reims Basket Féminin

Co-leader du championnat avec Aulnoye, le club rémois bataillait pour obtenir la première place du classement. Autre club favori pour accéder en Ligue féminine cette saison, le RBF n'a perdu que trois fois cette saison (dont deux consécutives au début de la phase retour) malgré le départ de son Américaine à la trêve hivernale et l'intégration d'Artavia Ford en début d'année 2020. Pour la saison prochaine, le club a renouvellé son effectif à 60% et a annoncé l'arrivée d'une internationale congolaise pour renforcer son secteur intérieur.

L'effectif prévisionnel de Reims pour la saison 2020/21

Entraîneur : Julien Pincemin

Meneuses : Mélanie Devaux et Coline Franchelin

Arrières : Chloé Mantelin

Ailières : Margaux Okou

Ailières-fortes : Éve Mahoutou

Pivots : Diana Balayera et Ginette M'futila, internationale congolaise (en provenance de Posnan, Pologne)

Départs : Artavia Ford, Annika Holopainen, Olivia Yale (destination inconnue pour ces joueuses)

Union Féminine Angers Basket

Après avoir alterné le chaud et le froid en début de saison, le club angevin a réussi à trouver une stabilité et était sur une très bonne dynamique à l'arrêt de la saison puisqu'il venait d'enchaîner neuf victoires consécutives. L'UFAB était seul troisième du classement et talonnait de très près les leaders du championnat. Angers était aussi l'un des clubs à pouvoir prétendre au haut niveau du basket, division que le club a quitté il y a trois ans. Le club a prolongé le contrat de six joueuses cadres pour la saison prochaine. Il devrait également intégrer une autre joueuse étrangère ainsi que de jeunes joueuses issues du centre de formation pour compléter son effectif.

L'effectif prévisionnel d'Angers pour la saison 2020/21

Entraîneur : David Gauthier

Meneuses : Isis Arrondo et Touty Gandega

Arrières : Adèle Dréano-Trécant

Ailières : Kelly Corre

Ailières-fortes : Sarah Ousfar

Pivots : Sheniqua Greene, joueuse américaine

Départs : Tiffany Clarke (La Roche-Vendée, LFB) et Claire Parisi (Calais)

Toulouse Métropole Basket

Le TMB a effectué un bon début de saison cette année mais la phase retour ne leur pas été bénéfique et le club a cédé la troisième place, qu'il occupait pendant plusieurs journées, à Angers. A l'arrêt de la saison, le club venait d'essuyer six revers de rang et a ainsi été rétrogradé à la quatrième place. Pour la saison prochaine, le club a renouvelé quatre joueuses et a annoncé l'arrivée de trois recrues, dont une jeune joueuse au talent très prometteur.

L'effectif prévisionnel de Toulouse pour la saison 2020/21

Entraîneur : Xavier Noguera

Meneuses : Marine Mulumba et Hélène Jakovljevic (en provenance de Landerneau, LFB)

Arrières : Isabelle Strunc

Ailières : Noémie Brochant

Ailières-fortes : Margot de Freitas

Pivots : Joanne Lauvergne (en provenance de Calais) et Hermine Ngueko, internationale sénégalaise (en provenance de Sainte-Savine, NF1)

Départs : Maud Stervinou (Calais), Lucie Carlier (La Glacerie, NF1), Mandy Coleman, Sarah Halejian

USO Mondeville Basket

Pour sa première saison en LF2, après avoir passé vingt-et-une saison en Ligue Féminine, le club normand a effectué un parcours parfois en deça du potentiel de l'effectif, laissant parfois échapper la victoire lors de matchs souvent dominés par les Mondevillaises. Pour son dernier match de la saison, le club s'est incliné sur le parquet du RBF en prolongation de 2 petits points seulement. Pour la saison prochaine, le club a annoncé ne pas vouloir recruter de nouvelles joueuses. Romain L'Hermitte, coach de l'équipe, souhaite garder ses joueuses cadres tout en intégrant de jeunes joueuses issues du centre de formation.



L'effectif prévisionnel de Mondeville pour la saison 2020/21

Entraîneur : Romain L'Hermitte

Meneuses : Ewl Guennoc

Arrières : Viciana Gomis et Adèle Detchart (à officialiser)

Ailières : Louise Bussière et Kim Gaucher-Smith (à officialiser)

Ailières-fortes : Nahan Niare (à officialiser)

Pivots : Jodie Cornelie-Sigmundova et Aminata Gueye (à officialiser)

Départs : Shelby Saint-Juste (Calais), Margot Vidal-Genève, Cansu Koksal

BC La Tronche-Meylan

Le club isérois a effectué un beau parcours cette saison pour sa première année en LF2. Malgré l'arrêt prématuré de la saison, La Tronche-Meylan était assurée de rejouer la saison prochaine en LF2. Dotée d'un effectif très athlétique et très rapide sur le terrain, le club a souvent joué le rôle d'outsider sur certains matchs surprenant même ses adversaires de la soirée. Pour la saison prochaine, le club a prolongé huit joueuses de ses dix de l'effectif actuels. La stabilité a donc été de mise pour le recrutement de la saison 2020/21.

L'effectif de La Tronche-Meylan pour la saison 2020/21

Entraîneur : Mickael Cortay

Meneuses : Alexia Lacaule et Tilise Boisseron

Arrières : Clérine Choron et Léna Timera (en provenance de La Glacerie, NF1)

Ailières : Camille Droguet et Ana Niksic

Ailières-fortes : Ludivine Marie (en provenance de Charnay, LFB) et Camille Cirgue

Pivots : Rayte'a Long, joueuse américaine et Romane Level

Départs : Anaëlle Le Bruchec (Sceaux, NF1), Tracy Yomy (Tullins-Fures, NF2)

C'Chartres Basket Féminin

Avec un bilan négatif de huit victoires pour neuf défaites, la saison n'a pas été de tout repos pour le CCBF, non epargné par les blessures (Johanna Tayeau et Leeza Burdgess). Le club finit la saison à la septième place du classement après avoir été en position de premier non-relégable, pendant le championnat, et luttait donc pour intégrer les playoffs. Avec six joueuses renouvellées et quatre recrues, l'effectif de la saison 2020/21 du club eurélien revêt deux caractéristiques uniques : un effectif 100% français et avec une moyenne d'âge de 20,6 ans (l'âge médian étant de 22 ans), soit le plus jeune effectif du championnat. Sans étrangère la saison prochaine, Chartres a donc fait le pari de la jeunesse française pour l'exercice à venir.

L'effectif de Chartres pour la saison 2020/21

Entraîneur : Benoit Marty

Meneuses : Elise Marie et Binta Drame (prêt de ESBVA, en provenance de INSEP)

Arrières : Joelly Belleka, Johanna Tayeau et Camille Hillote

Ailières : Yohana Ewodo et Margot Bienvenu (en provenance de Montbrison)

Ailières-fortes : Kekelly Elenga

Pivots : Salimata Koite (Saint-Amand Hainaut Basket, LFB) et Prescilla Colombo (SIG)

Départs : Emily Prugnières (Feytiat, NF1), Mathilde Pereygne (Orthez, NF1) et Leeza Burdgess

Strasbourg Ilkirch-Graffenstaden

Deuxième promu de NF1 cette saison, le club strasbourgeois a retrouvé la LF2. Malgré un bilan négatif de huit victoires pour neuf défaites, le club alsacien a su batailler et s'était assuré, à l'arrêt de la saison, un saison de plus en Ligue 2. Pour l'heure, l'effectif de Fabien Kaerle, coach de la SIG, n'est pas encore au complet mais le recrutement a déjà commencé avec la prolongation de cinq joueuses et l'arrivée de deux recrues françaises, dont une au beau palmarès, qui retrouvera une coéquipière d'équipe de France 3x3, Louise Dambach qui rempile pour une dixième année consécutive au club.

L'effectif prévisionnel de Strasbourg pour la saison 2020/21

Entraîneur : Fabien Kaerle

Meneuses : Marine Debaut et Emma Peytour

Arrières : Victoria Majekodunmi (Calais)

Ailières : Louise Dambach et Fayzat Djoumoi (prêt de l'ESBVA)

Ailières-fortes : Amélie Voynet et Stephany Srkba

Pivots :

Départs : Prescilla Colombo (Chartres) et Matéa Vrdooljak (maternité)

Basket Club Montbrison Féminines

Le club forézien s'est montré irrégulier cette saiso. En position de premier non-relégable à l'arrêt de la saison avec un bilan de huit victoires pour neuf défaites, le club a dû finir la saison sans l'aide de Maaja Bratka, précieuse en raquette, bléssée pour la deuxième année consécutive. Le recrutement du club n'a pas non plus été de tout repos. Après avoir vu partir Olga Maznichenko, joueuse majeure de l'effectif, et le non retour de Maaja Bratka en septembre suite au report de son opération en raison de la situation sanitaire actuelle, le club a essuyé deux défections de joueuses étrangères (Marena Whittle de nationalité australienne et Dekeiya Cohen, joueuse américaine en provenance de Turquie). Le club a finalement bouclé son recrutement avec l'arrivée d'une recrue bulgare bien connue de Corinne Benintendi, coach du BCMF, et seule coach femme de LF2. Le club voit donc six joueuses quitter le club sur les dix de l'effectif 2019/20.

L'effectif de Montbrison pour la saison 2020/21

Entraîneur : Corinne Benintendi

Meneuses : Aurélie Favre et Kanelle Mahoba (en provenance de Ifs, NF1)

Arrières : Alizée Girardet et Kimberley Adonis

Ailières : Caroline Deroo

Ailières-fortes : Maëlys Martinet (en provenance de Saint-Paul Rezé), Natalia Farkasova (en provenance de La Roche-Vendée, LFB) et Tina Trebec (en provenance de Montana, Bulgarie)

Pivots : Radoslava Bachvarova, joueuse bulgare (en provenance de Beroe, Bulgarie) et Sirine Mehadji (en provenance de Basket Landes)

Départs : Najat Ouardad (Alençon, NF1), Brenda Agblemagnon (Alençon, NF1), Olga Maznichenko (Sceaux, NF1), Morgane Armant (Saint-Amand Hainaut, LFB), Margot Bienvenu (Chartres), Maaja Bratka

COB Calais

La saison 2019/20 a été particulièrement difficile en Côte d'Opale. Le club a perdu deux joueuses américaines coup sur coup, puis a vu Joanne Lauvergne quitter l'effectif pour raisons familiales. Il a ainsi dû faire appel à de jeunes joueuses issues du centre de formation, mais pas toujours au niveau de la LF2, malgré une réelle envie de bien faire. A l'arrêt de la saison, Calais n'était officiellement pas relegué en NF1 mais sa place en LF2 allait être difficile à conserver. L'arrêt de la saison, et les décisions de la FFBB, est donc arrivé au meilleur moment pour le club. Pour la saison prochaine, le club a renouvellé quatre joueuses et accueillera six nouvelles recrues

L'effectif de Calais pour la saison 2020/21

Entraîneur : Kevin Brohan

Meneuses : Imane el Garti et Juliette Duflo

Arrières : Maud Stervinou (en provenance de Toulouse) et Claire Parisi (en provenance de Angers)

Ailières : Fleur Devillers, Patricia Brossmann (en provenance de l'Université de San Diego) et Eve Wembanyama (en provenance de l'ASVEL, LFB)

Ailières-fortes : Anaïs Vielotte et Shelby Saint-Juste (en provenance de Mondeville)

Pivots : Stasha Carey, joueuse américaine (en provenance de Trois-Torrents, Suisse)

Départs : Shayane Poirot-Allard (Saint-Amand Hainaut, LFB), Joanne Lauvergne (Toulouse), Victoria Majekodunmi (SIG)

Basket Club Saint-Paul Rezé

Lanterne rouge du championnat avec seulement deux victoires pour quinze défaites, le BCSP était d'ores et déjà relégué à huit matchs de la fin du championnat. A l'arrêt du championnat, le club venait d'essuyer dix défaites consécutives. Malgré une volonté restée intacte de la part des joueuses et du staff, les efforts n'ont pas été payants. Suite aux décisions prises par la FFBB, le club de la banlieue nantaise sera toujours pensionnaire de LF2 la saison prochaine, avec un effectif, encore incomplet, de cinq joueuses renouvellées et trois recrues.

L'effectif prévisionnel de Saint-Paul Rezé pour la saison 2020/21

Entraîneur : Rodolphe Manhe

Meneuses : Rose Ducret et Marion Heriaud

Arrières : Kani Kouyaté et Emma Ouatara (en provenance du Nantes-Rezé Basket, LFB)

Ailières : Lala Wane (Monaco B.A, NF1)

Ailières-fortes : Mathilde Huet

Pivots : Aïda Fall et Djefarima Diawara, internationale sénégalaise (Duc de Dakar, Sénégal)

Départs : Maëlys Martinet (Montbrison), Onayssa Sbahi (Le Havre, NF1), Isabella Slim (Colomiers, NF1), Astrid Benedetti (Feytiat, NF1)

Pôle France



Seule équipe de LF2 à ne pouvoir descendre en division supérieure, afin former les meilleures U18 du pays, le Pôle France a, cette saison, remporté deux matchs sur les dix-sept disputés : son premier de la saison contre Calais, à domicile, et son dernier de la saison, toujours à domicile, contre Saint-Paul Rezé. Pour la saison prochaine, dix joueuses feront parties de l'effectif, suite aux tests d'entrée qui ont eu lieu du 9 au 12 mars dernier.

Départs : Binta Dramé (ESBVA, prêtée au Chartres), Seehia Sida Abega (Basket Landes, LFB), Serena Kessler (Tarbes, LFB), Emilie Raynaud (Feytiat, NF1)