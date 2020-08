Les Pétillantes de Reims font leur preuve face à Calais, en match amical

LF2

Crédit photo : Brice LAMM

Samedi, Reims (LF2) a battu Calais (LF2) 70-51 en match de préparation de la saison 2020/21.

Après avoir pris un départ tonitruant, et bien aidé par la densité physique de leur pivot Ginette Mfutila (1,88 m, 34 ans) dans la raquette, les Rémoises ont infligé un 17-0 aux Calaisiennes. Il faudra attendre plus de six minutes pour voir les premiers points des visiteuses, grâce à Fleur Devillers, ancienne Rémoise.

La jeunesse rémoise a su, par la suite, prendre ses responsabilités pour conserver cette avance (Chloé Mantelin et Mélanie Devaux ayant été préservées pour ce match). C'est ainsi que les jeunes Yale, Franchelin, Mahoutou, Leroy, et Boirard-Garnier, récemment arrivée du Nantes-Rezé Basket, ont su participer au succès collectif et prendre du temps de jeu. Une façon aussi, pour le coach rémois Julien Pincemin, de créer des automatismes sur différentes rotations.

Le retour des vesitiaires et le troisième quart-temps, a été en faveur des visiteuses, revenues avec de meilleures intentions et profitant d'un jeu un peu plus brouillon de la part des Rémoises. Pas de quoi inquiéter le coach rémois qui saura remettre son équipe dans le droit chemin, aussi grâce à l'expérience de ses cadres. La fin de match a été anecdotique, les Rémoises contrôlant leur jeu et remportant ce match avec une avance de 19 points (70-51).

Malgré les belles performances calaisiennes de Akonga, Brossmann ou encore Saint-Just (trois joueuses à plus de dix points), cela n'aura pas suffit à déjouer les systèmes expérimentés par les pétillantes.

Le prochain scrimmage du RBF, aura lieu à Reims, jeudi 3 septembre à 19h00, avec la récéption de Saint-Amant Hainaut Basket, pensionnaire de LFB.

La feuille de match

REIMS BASKET FEMININ - COB CALAIS : 70 - 51 (Q1 : 27 - 6 / Q2 : 11 - 14 / Q3 : 16 - 14 / Q4 : 16 - 17)

REIMS : Mfutila 14, Okou 11, Landry 11, Boirard 8, Yale 7, Mahoutou 7, Balayera 6, Franchelin 6, Leroy

CALAIS : Stervinou 4, Akonga 13, Brossmann 10, Guehi 2, Duflot 6, Devillers 6, Saint-Just 10, Parisi