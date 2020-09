Les Pétillantes du Champagne Basket Féminin vainqueures du tournoi de la SIG

LF2

Crédit photo : SIG

La finale du tournoi, entre Strasbourg Ilkirch-Graffenstaden et le Champagne Basket Féminin, a permis aux Pétillantes d’asseoir leurs qualités offensives et leur statut de favori pour la saison à venir. Bien que privées de Marine Devaut et José-Ann Johnson, les Strasbourgeois n’ont jamais inquiété les Rémoises, bien aidées par ses jeunes joueuses (Franchelin, Mahoutou, Yale, Boirard, Balayera), prouvant tout leur talent sur le terrain et apportant une vraie plus-value à l’effectif. La fin de match a été des plus anecdotiques voyant le Champagne Basket Féminin largement s'imposer 43 à 70, et remporter le Trophée Crédit Mutuel du tournoi.

SIG - REIMS : QT1 : 14-17 / QT2 : 8-17 / QT3 : 11-16 / QT4 : 10-20

C'est chez les Pétillantes que se trouve la MVP du Tournoi, en la personne de la jeune Diana Balayera avec 23 points et 11 rebonds pour 31 d'évaluation sur le match de la finale.

Le duel entre le COB Calais et l’AS Aulnoye pour la troisième place n’a pas été aussi simple que prévu pour les aulnaysiennes, privées de leur précieuse pivot, l’américaine Shanavia Dowdell. Cette dernière souffrant d’une entorse à la cheville n’a pas pris part à cette confrontation, laissant son équipe avec très peu de rotation sous la raquette. Calais a pris les devants du match dès son entame, faisant douter son adversaire, jusqu’à là mi-temps (38-37). Aulnoye ne s’est néanmoins pas laissé abatte et a fait preuve d’une grande efficacité offensive en deuxième période, pour l’emporter 63-72, s’offrant ainsi la troisième place du podium.

Classement final du tournoi :