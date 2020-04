Louise Dambach, Amélie Voynet et Emma Peytour encore et toujours à la SIG Strasbourg

LF2

Crédit photo : Fred Caupain

Le club a officiellement annoncé que sa capitaine Louise Dambach (1,76 m, 24 ans) fera toujours partie de l'effectif de la SIG la saison prochaine, pour la dixième année consécutive. Malgré la relégation de la SIG lors de la saison 2017/18 en NF1, Louise Dambach a toujours été fidèle au club alsacien et parviendra à retrouver la LF2 cette saison sous les mêmes couleurs.

Cette ailière a toujours su contribuer aux succès de son équipe et a souvent performé sur le terrain. Elle tournait, lors de l'exercice 2019/20, à 13,3 points à 39,5% de réusite aux tirs (48% à 2-points, 31% à 3-points), 2,6 rebonds et 3,8 passes décisives pour une évaluation moyenne de 12,2 en 13 minutes de jeu.

Fabien Kaerle, coach de la SIG féminine, pourra également compter sur la présence d'Amélie Voynet (1,83 m, 25 ans), arrivée cette saison de NF1, et plus précisément du Geispolsheim. Passée par le centre de formation de Challes-les-eaux, elle faisait déjà partie de l'effectif de la SIG lors de la saison 2012/13. Cette poste 4 est l'une des joueuses majeures de l'effectif de Fabien Kaerle. Elle tournait cette saison à 16,4 points par match à 51,7% de réussite à 2-points. A cela s'ajoutent 5,9 rebonds et 1,6 passe décisive pour une évaluation moyenne de 17,1 en 30 minutes de jeu. Son record de la saison s'élève à 39 d'évaluation en 37 minutes de match, 28 points, 12 rebonds et 4 passes décisives. La SIG saura donc compter sur cette joueuse et sur tout son talent la saison prochaine.

Enfin, le club a officialisé la prolongation de la jeune Emma Peytour (1,72 m, 19 ans) en tant que meneuse de jeu. Cette jeune joueuse, médaillée d'argent en équipe de France 3x3 U18 lors de la Coupe d'Europe 2018, a été formée au club alsacien, depuis 2015. Le club strasbourgeois lui a donc renouvelé sa confiance et lui offrira du temps de jeu la saison prochaine, comme c'était déjà le cas cette saison. En 19 minutes et pour une évaluation moyenne de 2,2, Emma Peytour tournait à 4,6 points à 50,1% de réussite aux tirs (71% à 2-points, 29,3% à 3-points), 1,5 rebond et 0,8 passe décisive.