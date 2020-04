Ludivine Marie quitte Charnay et rejoint La Tronche-Meylan

LF2

Crédit photo : DR

Arrivée cette saison dans le club de Charnay Bourgogne Sud, et après avoir été formée à Saint-Amand Hainaut pendant six saisons, Ludivine Marie (1,85 m, 22 ans), jouera la saison prochaine à l'échelon inférieur, sous les couleurs du club de la Tronche-Meylan Basket, pensionnaire de LF2.

Ludivine Marie a vécu une saison en dents de scie au sein du club charnaysien malgré une volonté affirmée de bien faire. Les prestations qu'elle a fournies face à la Roche-Vendée et Basket Landes étaient prometteuses (12 points et 4 rebonds, 10 points et 5 rebonds respectivement). Cette saison, Ludivine Marie tournait à 3,2 points, 2,7 rebonds et 0,7 passe décisive pour une évaluation moyenne de 2,3 en 18 minutes de jeu.

En rejoingnant l'équipe du coach Mickael Cortay, Ludivine Marie saura apporter toute son expérience acquise en Ligue Féminine de Basket et prouver tout son talent sur le terrain.