Mariama Daramy, neuvième joueuse du BCSP Rezé pour 2020/21

Crédit photo : 3x3 FFBB

Jeune espoir du basket féminin, Mariama Daramy (1,81m, 17 ans) quitte le Centre Fédéral pour s'installer en région nantaise, au club du BCSP Rezé. C'est la quatrième recrue du club de Ligue Féminine 2 qui compte déjà neuf joueuses pour attaquer la prochaine saison.

Membre depuis trois saisons de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), Mariama Daramy s'est révélée grâce au basket 3x3. La jeune poste 2/3 a été retenue pour participer aux championnats du Monde U18 l'été dernier. Accompagnée de Lisa Dufon, Axelle Mikorek Fuentes et Maye Touré, elles décrochent la médaille de bronze en battant la Chine lors de la petite-finale. Avec le Centre Fédéral, cette jeune internationale française tournait à 7 points et 2,9 rebonds. Elle rejoint donc un club au même bilan que le CFBB, avec 2 victoires et 15 défaites avant l'interruption de la saison. Lanterne rouge du championnat, le BCSP était relégué à huit matchs de la fin du championnat mais l'arrêt de la saison l'a maintenu en LF2.

Étant parvenu à conserver cinq joueuse de l'effectif 2019/20 (Rose Ducret, Mathilde Huet, Marion Heriaud, Kani Kouyate et Aïda Fall), le groupe dirigé par Rodolphe Manhe pourra compter sur une stabilité essentielle pour aller chercher le maintien en LF2. Pour cela, le Basket Club Saint-Paul Rezé a déjà recruté trois autres joueuses : Emma Ouattara, jeune arrière en provenance de Nantes-Rezé (LFB), Djefarima Diawara, poste 2/3 débarquant de Dakar (Sénégal) et Lala Wane, ailière franco-sénégalaise arrivant de Monaco (NF1).

L'effectif du BCSP Rezé 2020/21 :