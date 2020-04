Marine Debaut et Stephany Skrba prolongent à la SIG

LF2

Crédit photo : Marc Franz

Alors que le club strasbourgeois a déjà annoncé la prolongation de trois joueuses actuelles, dont Louise Dambach qui a dernièrement répondu à une interview de BeBasket concernant ses dix ans de fidelité au club, la SIG vient d'annoncer le renouvellement de Marine Debaut (1,68 m, 26 ans) à la mène.

Celle qui avait été victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la saison 2018/19 sous les couleurs du Reims Basket Féminin, au match retour contre l'AS Aulnoye, est arrivée au club alsacien cette saison. Cependant, elle n'a pu jouer que sept matchs sur la saison, le temps de retrouver une pleine santé. Joueuse rapide, elle tournait cette saison à 8,3 points, 30,9% de réussite aux tirs (45,8% à 2-points et 17,8 à 3-points), 2,7 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes de jeu et pour une évaluation moyenne de 5,7. Son record de saison s'établit à 21 points et 4 rebonds pour une évaluation de 19 en 35 minutes de jeu.

L'autre joueuse prolongée à la SIG est Stephany Skrba (1,88 m, 33 ans) évoluant au poste d'ailière-forte et formée en partie à l'Université du Michigan. Cette joueuse serbo-canadienne a déjà connu le plus haut niveau du basket féminin français puisqu'elle a joué aux clubs de Lattes-Montpellier, Bourges et Arras entre 2011 et 2016. Elle sera sacrée championne de France sous les couleurs du club berruyer. Stephany Skrba a également une expérience européenne pour avoir joué en Grèce puis en Pologne. Joueuse précieuse sous la raquette, l'internationale canadienne est un atout de l'effectif strasbourgeois. Elle tournait cette saison à 10,6 points, 44,2% de réussite aux tirs dont 50,8% à 2-points, 9,4 rebonds et 1,4 passe décisive pour une évaluation moyenne de 16,6 en 34 minutes de jeu.

Ces deux joueuses viennent donc compléter l'effectif prochain de Fabien Kaerle et entameront prochainement leur deuxième saison sous les couleurs de la SIG.