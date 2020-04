Maud Stervinou, Shelby Saint-Juste et Stasha Carey arrivent à Calais

LF2

Crédit photo : Clavaud

Selon nos informations, le COB Calais devrait engager trois nouvelles joueuses pour son effectif de la saison prochaine ; Maud Stervinou (1,75 m, 22 ans) qui a quitté le collectif toulousain après y avoir passé deux saisons, Shelby Saint-Juste (1,86 m, 21 ans) de retour à Mondeville en 2019/20 et l'Américaine Stasha Carey (1,88 m, 25 ans) en provenance de Trois-Torrents en Suisse.

Maud Stervinou n'avait pas renouvelé au club toulousain où elle évoluait au poste 2 et tournait cette saison à 10,2 points par match, 2,6 rebonds et 0,9 passe décisive pour une évaluation moyenne de 6,9 en 26 minutes de jeu.

En ce qui concerne Shelby Saint-Juste, poste 4/5, elle était revenue à Mondeville en 2019, après avoir passé deux saisons en NF1 sous les couleurs du club d'Ifs, son objectif étant de jouer en Ligue 2. Celle qui a connu le plus haut niveau avec l'USO Mondeville, tournait cette saison à 6,3 points, 4,2 rebonds et 1,1 passe décisive pour une évaluation moyenne de 5,9 en 18 minutes de jeu.

Enfin, la dernière recrue du COB Calais devrait être l'Américaine Stasha Carey formée à Rutgers en NCAA. Arrivée en janvier 2020 au club suisse des Trois-Torrents pour renforcer le secteur intérieur, elle jouera la saison prochaine au COB Calais. Lors de sa dernière année en NCAA, en 2018/19, elle tournait à 12,3 points, 6,4 rebonds et 1,1 passe décisive.

Le club devrait aussi annoncer l'arrivée de la jeune Claire Parisi (1,68 m, 21 ans) en provenance d'Angers. Celle qui a été formée au centre de formation de Basket Landes et qui a connu la LFB avec l'équipe professionnelle du même club entre 2016 à 2019, quitte donc l'UFAB un an après y être arrivée. Elle tournait cette saison à 1,4 points, 1,2 rebond et 2,2 passes décisives pour une évaluation moyenne de 2,8 en 13 minutes de jeu. Elle devrait donc partager la mène avec Imane El Garti qui prolonge au club tout comme Fleur Devillers, Anaïs Vielotte ou encore la jeune Juliette Duflo, issue du centre de formation du COB Calais.

Le club annoncera ce soir à 17h00 l'arrivée officielle d'une recrue sur ses réseaux sociaux.

