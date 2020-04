Mélanie Devaux et Margaux Okou prolongent à Reims

LF2

Crédit photo : Élodie Sainte

Le Reims Basket Féminin, qui était en bonne posture pour prétendre à l'accession en Ligue Féminine de Basket (LFB) à l'arrêt de la saion, vient d'annoncer la prolongation de deux joueuses faisant déjà partie de l'effectif de cette saison. A commencer par le renouvellement de sa capitaine d'équipe, Mélanie Devaux (1,72m, 28 ans), championne de LF2 2019 avec l'équipe de Charnay. Vrai atout de vitesse et très bonne shooteuse pour son équipe, elle tournait cette saison à 11,6 points à 42,8% de réussite aux tirs (42,5% à 2-points, 43% à 3-points), 3,8 rebonds et 2,6 passes décisives pour 11,1 d'évaluation moyenne en 29 minutes de jeu. Présente sur tous les tableaux, elle propose un jeu de grande technicité et reste une joueuse cadre de l'effectif rémois.

#LF2 - Annonce Mélanie Devaux est la première Pétillante du Coach Julien Pincemin pour la saison 2020-2021 #PétillonsEnsemble pic.twitter.com/kfYdrQgHIa — Reims Basket Féminin (@RBF_Officiel) April 22, 2020

La deuxième joueuse prolongée au RBF est l'ailière-forte Margaux Okou-Zouzouo (1,83 m, 29 ans). Auteure de belles pretations sur le terrain, elle a souvent permis à son équipe de rester sur les rails lors de matchs mal engagés, comme lors de son tir longue distance au buzzer à Montbrison, offrant la victoire d'un petit point à son équipe après une belle remontada collective. Cette saison elle tournait à 8,7 points à 40,5% de réussite aux tirs (43,3% à 2-points, 38,7% à 3-points), 4,6 rebonds et 2,1 passes décisives pour une évaluation moyenne de 11 en 30 minutes de jeu. Celle qui a été championne de LF2 avec Perpignan en 2013 et qui a connu le plus haut niveau en 2014 avec l'équipe du Toulouse Métropole Basket, fera donc toujours partie de l'effectif des Pétillantes la saison prochaine.

Le club du Reims Basket Féminin devrait annoncer dans les jours qui viennent la prolongation de deux jeunes joueuses très prometteuses, Eve Mahoutou (1,80 m, 19 ans) et Coline Franchelin (1,67m, 20 ans). L'effectif du RBF devrait également resté à au moins 50% ce qu'il était cette saison.