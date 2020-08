Mondeville : Aminata Gueye indisponible pour plusieurs mois

Passée professionnelle cet été à l'USO Mondeville (LF2), l'internationale français Aminata Gueye (1,93m, née en 2002) s'est sévèrement blessée à l'entraînement, en ce début de préparation. La jeune pépite de l'USO souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, comme le rapport Ouest-France. « Sa saison est déjà quasiment terminée », indique le quotidien.

« Je sais qu’on ne retrouvera pas une Aminata, souffle le technicien normand, Romain L’Hermitte, au micro de Ouest-France. Il va falloir que je revoie l’équilibre de l’équipe. Avec Jodie Cornelie et Nahan Niaré, on a déjà de la taille et des qualités dans la raquette. Comme il faut de la mobilité en Ligue 2, je ne vais pas chercher une poste 5, mais plutôt une 4-3. »