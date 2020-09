Mondeville : Vaciana Gomis gênée au genou

LF2

Crédit photo : Olivier Martin

Vaincu ce vendredi soir par Landerneau lors du tournoi des As à Brest (52-75), l'USO Mondeville a également perdu Vaciana Gomis, sur blessure. « J'ai un peu peur pour Vaciana, grimace Romain Lhermitte. Elle a mal au genou qui a déjà été opéré. Elle passera des examens quand on rentrera » Aminata Gueye, indisponible pour plusieurs longs mois en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, va devoir attendre un peu avant de se faire opérer. « Son opération est assez loin, elle est prévue pour le 7 octobre car son ligament est très inflammé, souffle le technicien normand. Le chirurgien préfère attendre mais elle va déjà commencer le kiné pour muscler sa cuisse. »

Deux voire trois joueuses attendues à l'USO Mondeville

Toujours à la recherche de « deux voire trois joueuses », Romain Lhermitte est plutôt satisfait de la rencontre livrée par ses joueuses. « C'était un match plutôt riche d'enseignements car quand on a joué petit, on les a énormément gênées. Car on s'est bien battu, on a été solidaire. »

Avec Barbara Youinou, à Brest,